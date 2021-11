Amorphis: kündigen neues Studioalbum „Halo“ für den 11.02.2022 an

Rock und Metal waren schon immer für diejenigen da, deren Geschichten epischer, deren Emotionen gewaltiger sind. Seit mehr als 30 Jahren haben sich die finnischen Pioniere Amorphis hier ihre ureigene Nische zwischen innig empfundener und zugleich aggressiver, melancholischer und doch tröstender Musik gegraben. Mit Halo, ihrem umwerfenden 14. Studioalbum, unterstreichen die Finnen ihren wegweisenden Status als eine der originellsten, kulturell relevantesten und besten Bands, die jemals aus dem Land der tausend Seen kamen.

Halo erscheint am 11. Februar 2022 auf Atomic Fire Records und wird folgende Tracks beinhalten:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night

Der Mythos und die Legenden der Vergangenheit sind die Popkultur von heute: Geschichten und ein Wertesystem, das uns vereint, uns eine Stimme und eine Landkarte gibt, auf der wir uns finden und einnorden können. Indem sie die Geschichten des finnischen Nationalepos Kalevala in ihre Songs weben und die Botschaften daraus zeitlos und modern interpretieren, vereinen Amorphis die Rollen des Minnesängers mit den Universalgelehrten der Gegenwart und ehren die Tradition, ohne in der Vergangenheit steckenzubleiben.

Mit dem packenden, lebendigen und berührenden Halo heben Amorphis ihre musikalische und narrative Ausnahmestellung auf ein neues Level. Schon wieder: Das Album ist ein progressives, melodisches, charakteristisch melancholisches Heavy-Metal-Meisterstück, erdacht und in diese Welt gebracht von den Gründungsgitarristen Esa Holopainen und Tomi Koivusaari, Bassist Olli-Pekka Laine, Drummer Jan Rechberger, Keyboarder Santeri Kallio und Sänger Tomi Joutsen, dem bewährten lyrischen Gewissen der Band, Pekka Kainulainen, sowie einer auserwählten Schar Weltklasse-Audioexperten unter der Leitung des gerühmten schwedischen Produzenten Jens Bogren. Und wenn man sich die lange Reise von Amorphis in die oberste Riege innovativer Metal-Kunst mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kann man eigentlich nur mit heruntergeklappter Kinnlade staunen, wie Amorphis jedes Mal noch eine Schippe drauflegen. Halo jedenfalls ist ein mehr als würdiges Finale der Trilogie, die mit Under The Red Cloud (2015) begann und 2018 mit Queen Of Time fortgeführt wurde.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dass wir als Band immer noch ziemlich anständige Musik in uns tragen“, sagt Holopainen, einer der Gründer der Band. „Vielleicht haben sich in diesen letzten Alben endlich Selbstkritik und lange Erfahrung vereinigt.“ Für den Komponisten fühlt sich Halo gleichzeitig vertraut und anders an. „Es ist von Anfang bis Ende Amorphis, dabei aber härter, progressiver und organischer als der Vorgänger“, schildert er.

Tomi Joutsen, der Mann mit Stimmbändern, die wie ein riesiger Bär grollen, aber auch sanfte, betörende Schlaflieder singen können, fügt an: „Für mich klingt Halo im Vergleich zu den letzten beiden Platten ein wenig reduzierter. Aber nicht falsch verstehen: Wenn ein Song groß klingen muss, dann tut er das auch. Und wie!“ Da sagt er was: Indem die Band einige Arrangements entschlackt, wirken die monumentalen Momente nur noch monumentaler.

Liegt natürlich auch an diesem Professor unter den Produzenten, Jens Bogren. Der pickte sich 13 Songs aus den 30 Stücken heraus, die ihm Amorphis zur Verfügung stellten. „Jens hat hohe Ansprüche, aber ich mag die Arbeit mit ihm wirklich sehr“, so Holopainen. „Er leitet ein Projekt professionell von Anfang bis Ende, was uns Musikern erlaubt, uns nur aufs Spielen zu konzentrieren. Ich kann Jens gar nicht genug danken: Alles, was wir zusammen gemacht haben, war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Er hat Amorphis merklich weiterentwickelt.“

Und ob er das hat: Mit der stürmischen Opulenz des Openers Northwards nehmen uns Amorphis mit auf eine Reise durch die Länder des Nordens, durch deren reiches kulturelles und historisches Erbe und ihre musikalischen Traditionen. Das hier ist nicht nur ein Album für Fans oder Metalheads. Es ist ein Muss für alle fantasievollen Seelen da draußen, die eine Schwachstelle für cinematische Soundlandschaften, überwältigend schöne Melodien und atemberaubende Dynamik in den Grenzlanden zwischen Licht und Dunkelheit haben.

Natürlich ist kein Amorphis-Album komplett ohne das bildhafte und poetische Storytelling des Lyrikers und Kalevala-Experten Pekka Kainulainen. „Seit er sein erstes Wort für uns schrieb war Pekka ein enthusiastischer und engagierter Texter für Amorphis“, lobt Joutsen. „Diese archaische finnische Poesie in modernes Englisch zu übersetzen und unseren progressiven Rhythmen anzupassen, ist ein ungemein aufwändiger Prozess. Aber irgendwie schafft es Pekka immer pünktlich und mit überragenden Ergebnissen.“ Seit Silent Waters (2007) segelt Kainulainen nun schon über die mythologischen Gewässer seiner Heimat. Und hat sich für Halo mal wieder selbst übertroffen. „Das Album folgt einem losen Konzept an abenteuerlichen Geschichten, die sich vor tausenden von Jahren im mythischen Norden zugetragen haben“, erklärt er. „Die Texte erzählen von einer altvorderern Zeit, in der der Mensch nach der Eiszeit durch diese verlassene boreale Welt wandert. Ich möchte den Aufstieg einer wegweisenden Kultur in einer Welt voller neuer Möglichkeiten ebenso erfassen wie die uralten Mächte des menschlichen Verstandes.“

31 Jahre nach ihrer Gründung, mit ungezählten Welttourneen und 14 Alben hinter sich, sind Amorphis immer noch ein musikalischer Jungbrunnen, eine Ausnahmeband, die sich immer wieder neu erfindet und ihren Wurzeln stets treu bleibt. Mit Halo entfesseln sie ein erstaunliches Stück Musik, das es verdient hat, überall gespielt zu werden. Ein Album, das die Gestade von Metal und Rock durch seine Tiefe und Musikalität mühelos transzendiert.

Amorphis sind:

Tomi Joutsen – Vocals

Esa Holopainen – Guitars

Tomi Koivusaari – Guitars

Santeri Kallio – Keyboards

Olli-Pekka Laine – Bass

Jan Rechberger – Drums

