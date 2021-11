Lionheart: „Second Nature“ re-mastered plus Bonustracks erscheint erstmalig am 21.01.2022 bei Metalville Records

Das hochkarätige 2017er Lionheart Studioalbum Second Nature wird am 21.01. erstmalig weltweit auf Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht.

Zu diesem Anlass wurde das Album re-mastered, um einen noch druckvolleren Sound zu erzeugen und enthält zudem zwei Bonustracks!

Im Jahr 2017 feierten Lionheart mit Second Nature ihre triumphale Rückkehr in die Melodic Rock Szene. Die Songs beinhalten den kraftvollen und einprägsamen Sound sowie den unverwechselbaren Harmoniegesang und die Leadgitarren, für die sich Lionheart einen Namen gemacht haben. Second Nature war zudem das erste Lionheart Album mit Lee Small am Leadgesang und wurde in Japan und in Europa veröffentlicht. Leider wurde der europäische Vertrag 2020 hinfällig und das Album verschwand komplett vom Markt außerhalb Japans.

Metalville Records veröffentlicht nun, erstmalig weltweit, eine optisch neu designte Version des Albums.

Um dieses besondere Ereignis gebührend zu feiern, wurde das Album zudem neu re-mastered, um noch druckvoller zu klingen als zuvor. Darüber hinaus enthält die neue Version zwei Bonustracks.

Die Veröffentlichung wird auch die bemerkenswerte Circle Of Bands-Historie von Tristan Greatrex enthalten, die auf den neuesten Stand gebracht wurde und bisher nur in der japanischen Version verfügbar war.

Second Nature Tracklist:

1. Prelude

2. Give Me The Light

3. Don’t Pay The Ferryman

4. Angels With Dirty Faces

5. 30 Years

6. On Our Way

7. Second Nature

8. Prisoner

9. Every Boy In Town

10. Time Is Watching

11. Heartbeat Radio

12. Lionheart

13. Mary Did You Know (Bonustrack)

14. Paperback Writer (Bonustrack)

15. Reprise

Line-Up

Lee Small (Lead Vocals) – formerly lead vocalist with Shy and Phenomena

Dennis Stratton (Lead Guitar/Backing Vocals) – formerly guitarist with Iron Maiden

Steve Mann (Lead Guitar/Backing Vocals) – currently guitarist and keyboardist with Michael Schenker

Rocky Newton (Bass Guitar/Backing Vocals) – formerly bass player and backing vocalist with McAuley Schenker Group

Clive Edwards (Drums, Percussion) – formerly drummer with UFO, Wild Horses, and Uli Roth

https://www.facebook.com/lionheartrock