Lesson In Violence: veröffentlichen „The Thrashfall Of Mankind“ am 18.02.2022

Am 18. Februar 2022 wird das neue Album der deutschen Thrash Metal Band Lesson In Violence – The Thrasfall Of Mankind via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

„Wir sind stolz euch die neue deutsche Thrash Metal Band Lesson In Violence aus Schweinfurt, Bayern vorstellen zu können!

Es ist immer schwer einen Bandnamen zu finden, denn wir wollten einen Namen, welcher der Bedeutung der Band gerecht wird und auch gleich einen Hinweis darauf gibt, für was die Band steht! Lesson In Violence wurden im Sommer 2019 mit der Absicht gegründet, straighten Thrash Metal zu spielen.

Zurzeit sind wir dabei uns für die Livesaison 2022 vorzubereiten! Hoffentlich macht uns die Pandemie in den kommenden Monaten keinen Strich durch die Rechnung. Wir sind auch jederzeit auf der Suche nach Bands, Fans, Organisatoren und Auftrittsmöglichkeiten, um unsere Liveambitionen zu verwirklichen! Thrash or be Thrashed.“

The Thrasfall Of Mankind Tracklist:

1. Lost In Yourself

2. C.H.A.O.S.

3. Thrash Metal Mankind

4. Inside

5. Dissembling Wings

6. Liar

7. Social Madness

8. Rigid And Stubborn

9. Scum Of Society

10. Time To Kill

11. Lesson In Violence

Line-Up:

Florian Negwer – Vocals

Florian Helbig – Guitar, Backing Vocals

André Loesch – Guitars

Roland Schäfer – Bass, Backing Vocals

Matthias Krapp – Drums

https://lessoninviolence.com/

https://www.facebook.com/lessoninviolencebandofficial/