Sainted Sinners: präsentieren ihr neues offizielles Video zur Single ‚The Essence Of R’n’R‘

Der Track stammt aus dem Sainted Sinners-Album Taste It, das über ROAR! Rock of Angels Records veröffentlicht wurde!

Seht euch das Video hier an:

Hier könnt ihr euch das physische Album sichern: https://www.rockworld24.com/smartlinks/roar/sainted_sinners_taste_it.html

Streamt oder downloadet das Album hier: https://bfan.link/taste-it

Musik von Frank Pané, Ernesto Ghezzi & Jack Meille

Text von Jack Meille

Video erstellt von: Frank Kollbi / Musikclip Swiss

Model: Miri & Vanythebunny

Sainted Sinners 2022 Live Dates:

07.04. Nürnberg, Cult DE

08.04. Freising, Lindenkeller DE

09.04. Velden, Bluesiana AT

29.04. Aarburg, Musigburg CH

30.04. Venue tba, Bulgaria BG (with Ian Paice)

01.05. Blagoevgrad, Skaptopara BG (with Ian Paice)

15.07. MitEinand Festival Radfeld AT

09.09. Olching, Legends Lounge DE

10.09. Metal is forever Festival, Obertraubling DE

21.10. Breda, Bel Air NL

22.10. ZikZak, Itrre BE

05.11. Theater des Friedens, Rostock DE