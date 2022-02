Kingcrown: veröffentlichen Lyricvideo zu ‚A New Dawn‘

Die Melodic-Power-Metal-Band Kingcrown präsentiert ihr neues Prachtwerk Wake Up Call. Nach einem Album mit dem Titel Resilience unter ihrem bisherigen Namen Öblivïon und ihrem „Debüt“-Longplayer von 2019 A Perfect World unter ihrem neuen Namen, Kingcrown, ist jetzt das zweite Album am Start.

Wake Up Call ist ein Album, das das Thema des Erwachens des menschlichen Bewusstseins beschreibt. Es ist die Reise der Menschheit aus einer alten und verstörenden Welt in eine neue Ära, fokussiert auf Gleichgewicht, Klarheit des Geistes und die Einheit der Seelen. Es erzählt von den Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, um unser Leben zu verändern und zum Besseren zu wandeln.

Wake Up Call hat alle Elemente, die sich ein Melodic-Power-Metal-Fan wünschen kann und schließt perfekt die Lücke zwischen der Euro-Power-Szene und amerikanischen Power-Metal-Titanen der 90er, ein – der Titel könnte nicht passender sein – Wake Up Call von Kingcrown an die Welt!

Jetzt gibt’s das neue Lyricvideo zum Song A New Dawn:

Video von Jim Evgenidis von Icon Filmworx http://iconfilmworx.com

Wake Up Call wird am 25.03.2022 releaset als Digipack-CD sowie als digitaler Stream oder Download.

Vorbestellen kann man das Album hier: https://bit.ly/kingcrown_wake_up_call

Wake Up Call Tracklist:

1. Wake Up Call

2. The End Of The World

3. Story Of Mankind

4. Lost Foreigner

5. One With Earth

6. To The Sky And Back

7. The Awakening

8. A New Dawn

9. Gone So Long

10. City Light

11. Fire Burns Again

Kingcrown sind:

Jo Amore – Vocals

Bob Saliba – Lead, Rhythm & Acoustic Guitars

Ced Legger – Lead & Rhythm Guitars

Seb Chabot – Bass

David Amore – Drums & Machines

www.facebook.com/kingcrownmetal

www.instagram.com/kingcrown_band