Sainted Sinners: zwei Release-Shows zum neuen Album in Hohenlimburg und Olching

2016 gründete Frank Pané, bekannt durch seine Arbeit als Gitarrist von u.a. Bonfire & Dark Blue Inc., die internationale Formation Sainted Sinners unter dem Motto „The Essence of Rock ’n‘ Roll“, um den Fans die ultimative Classic Hard Rock Show zu präsentieren. Die erste Sainted Sinners Besetzung bestand neben Frank Panés langjährigem Weggefährten Berci Hirleman aus Budapest, Ungarn am Schlagzeug aus international erfahrenen Musikern.

2020 wurde das Line-Up durch den Einstieg von Jack Meille (Tygers Of Pan Tang) am Gesang, Ernesto Ghezzi (Gotthard) an den Keyboards und Rico Bowen am Bass erheblich gestärkt. Mit dem bei Kritikern und Fans gleichermaßen hoch angesehenen dritten Album Unlocked & Reloaded bewies die Band 2020, dass es sich um ihre bisher kreativste und stärkste Besetzung handelt.

Nun, nicht mal ein Jahr später, verfeinerten Sainted Sinners ihre Zusammenarbeit und kehren mit dem vierten Album Taste It zurück, welches am 26. November 2021 veröffentlicht wird. Diesmal mit einem international erfahrenen und angesehen Partner in Form von ihrem neuen Label Rock of Angels Records.

Die Pläne von Seiten der Band und ihrer neuen Plattenfirma sind geschmiedet, um die Welt mit einer gesunden Dosis von The Essence Of Rock ’n‘ Roll zu attackieren mit zehn neuen Song und einem überraschenden Cover, arrangiert im Sainted Sinners Stil.

Die Sainted Sinners werden weiterhin das zelebrieren, wofür sie bekannt sind: Eine Reise durch alle Facetten des klassischen, 70s und 80s inspirierten Heavy Rock. Kraftvolle, Blues & Soul getränkte Vocals, filigrane Gitarren & Hammond Duelle, groovig, pumpende Rhythmussektion. Dennoch wird das neue Line-Up einen bisher nicht da gewesenen Abwechslungsreichtum und Kreativität präsentieren. Seid gespannt auf The Essence Of Rock ’n‘ Roll!

Sainted Sinners sind in der aktuellen Besetzung: Jacopo Meille (Italien) Gesang, Frank Pané (Deutschland) Gitarre, Ernesto Ghezzi (Italien) Keyboards, Berci Hirleman (Ungarn) Schlagzeug, Rico Bowen (USA) Bass.

Die Release-Shows zu Taste It finden am 25.11.2021 im Werkhof-Kulturzentrum in Hohenlimburg sowie am 26.11.2021 in der Legends Lounge in Olching statt. Für beide Konzerte gibt es die Tickets als Bundle mit der CD oder aber im Einzelverkauf.

Während im Werkhof Hohenlimburg die Tickets für das Pre-Release nur 18 € und 30 € (Bundle) kosten, liegen sie in Olching bei 21,69 € und 34,11 €. Ticketlinks sind oben hinterlegt.