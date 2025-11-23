Clawfinger: veröffentlichen „Big Brother“ Videosingle vom kommenden Comeback-Album „Before We All Die“

Die schwedisch-norwegischen Rap-Metal-Ikonen Clawfinger melden sich mit einem weiteren Vorgeschmack auf Before We All Die zurück, ihrem ersten Studioalbum seit unglaublichen 18 Jahren! Ihre neue Single Big Brother, begleitet von einem packenden Videoclip, zeigt sofort, dass die Band nichts von ihrer Schärfe verloren hat, im Gegenteil: Der Track schlägt mit einer Mischung aus industrieller Kälte, sägendem Mid-Tempo-Groove und dieser typischen Clawfinger-Attitüde zu, die schon in den 90ern Schneisen durch die Szene gezogen hat.

Die ersten Appetizer zum Album, Scum und Ball & Chain, konnten bereits tausende Plays und Reaktionen auf digitalen Plattformen verzeichnen, schlugen ein wie eine kleine Online-Detonation und zeigen deutlich, dass die Rückkehr von Clawfinger einen Nerv und den Zeitgeist trifft. Auch ein kürzlich viral gegangener Live-Clip ihres Hits Biggest & Best auf Instagram, sowie Zaks grandioser Karaoke-Performance von The Truth beweisen, dass Clawfinger von einer neuen Generation von Metal-Fans wiederentdeckt werden und die Band auch fast zwei Jahrzehnte nach ihrem letzten Album relevanter denn je ist.

Musikalisch pulsiert die neue Single-Auskopplung Big Brother vor Energie: präzise, fast maschinelle Gitarren, ein druckvolles Fundament, das an stampfende Fabrikhallen-Beats erinnert, und Zak Tell, der mit seinem markanten Sprechgesang gewohnt angriffslustig über die Inhalte herfällt. Der Sound wirkt modernisiert, aber unverkennbar: roh, wütend, bissig, und präsentiert Clawfinger in Bestform. Textlich gräbt Tell tief im Morast unserer aufmerksamkeitsgetriebenen Kultur und verrät uns über die neue Single:

„Big Brother ist eine Idee, die ich 2007 geschrieben habe, aber sie wurde nie zu einem fertigen Song. Es geht darum, wie wir Echtheit und Privatsphäre für Anerkennung eintauschen. Falsche Leben vor der Kamera, ohne Inhalt, 15 Sekunden Ruhm und nichts Gutes zu sagen. Wir verschlingen sinnloses Zeug, stumpfen ab und hinterfragen nicht einmal die ständige Überwachung. Wir haben gelernt es zu mögen, verfolgt, kontrolliert und rund um die Uhr mit Unsinn gefüttert zu werden. Wir denken nicht einmal darüber nach. Wer zum Teufel sind wir?“

Bekannt für ihren Rap-Metal und klarer gesellschaftlicher Haltung, präsentiert die Band mit Before We All Die ihr neues Werk, das die Energie wieder entfacht, die Clawfinger zu einer der wegweisenden Crossover-Bands Europas gemacht hat.

Das Album erscheint am 20. Februar 2026 über PERCEPTION – A Division of Reigning Phoenix Music. Vorbestellungen sind hier möglich: https://clawfinger.rpm.link/beforewealldiePR

Von ökologischem Kollaps bis politischer Heuchelei, von persönlicher Ernüchterung bis zum kollektiven Verdrängen, Before We All Die zeigt Clawfinger gewohnt selbstironisch und doch in voller Lautstärke: immer noch wütend, immer noch messer-scharf und weiterhin nicht bereit, die Klappe zu halten, während die Welt so tut, als wäre sie in Ordnung.

„Dieses Album ist teils Protest, teils Therapie und teils ein ausgestreckter Mittelfinger“, sagt die Band. „Wir bieten keine Lösungen an. Wir schreien, weil Schweigen gleichbedeutend mit Kapitulation ist.“

Before We All Die Tracklist:

1. Scum

2. Ball & Chain

3. Tear You Down

4. Big Brother

5. Linked Together

6. A Perfect Day

7. Going Down (Like Titanic)

8. You Call Yourself A Teacher

9. A Fucking Disgrace

10. Kill The Dream

11. Environmental Patients

12. Before We All Die

