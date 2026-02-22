Clawfinger: veröffentlichen neues Album „Before We All Die“ und präsentieren explosives Video zum Titeltrack

Die schwedischen Rap-Metal-Pioniere Clawfinger melden sich eindrucksvoll zurück. Mit Before We All Die – ihrem ersten Studioalbum nach 19 langen Jahren – legt die Band ihr neues Werk vor. Bereits am Donnerstag feierten sie ihr Comeback mit einer exklusiven Release-Show im Stockholmer Venue Kollektivet Livet vor ausgewählten, glücklichen Fans. Nun folgt ein explosiver Videoclip zum gleichnamigen Titeltrack!

Von Umweltkollaps bis zu politischer Heuchelei, von persönlicher Desillusionierung bis hin zur kollektiven Verdrängung, Before We All Die ist Clawfinger auf voller Lautstärke: immer noch angepisst, immer noch messer-scharf wie eh und je und immer noch nicht bereit zu schweigen, während die Welt so tut, als wäre alles in Ordnung.

„Dieses Album ist teils Protest, teils Therapie und teils ein ausgestreckter Mittelfinger“, sagt die Band. „Wir bieten keine Lösungen an. Wir schreien, weil Schweigen gleichbedeutend mit Kapitulation ist.“

Mit ihrem neuen Album und dem Video zum Titeltrack machen Clawfinger klar, dass ihre Stimme nichts von ihrer Schärfe und Durchschlagskraft eingebüßt hat. Den Clip seht ihr hier:

Bekannt für ihren Rap-Metal und klarer gesellschaftlicher Haltung präsentiert die Band mit Before We All Die ein Album, das die Energie wieder entfacht, die Clawfinger zu einer der wegweisenden Crossover-Bands Europas gemacht hat.

