Clawfinger: neues Album nach 18 Jahren

18 Jahre nach der Veröffentlichung ihres bis dato letzten Studioalbums schlagen Clawfinger endlich wieder zu: Laut, wild, schwarzhumorig und dennoch bitterernst wird Before We All Die am 20. Februar 2026 gemeinsam mit Perception – A Division of Reigning Phoenix Music auf die Welt losgelassen werden. Die Platte bietet einfach alles Nötige, was in Vergessenheit geraten war – und exakt das, was man von einer Band erwartet, die sich ohnehin nie großartig darum gekümmert hat, ob ihre Tracks nun feinfühlig sind oder nicht.

„Hier geht es nicht um Frieden“, betont Sänger Zak Tell. „Hier geht es ums Verbreiten der Wahrheit, selbst wenn sie noch so schrecklich sein mag – oder wir tun dies eben genau deswegen.“

Von der Zerstörung der Umwelt über politische Heuchelei und persönliche Desillusionierung bis hin zu kollektiver Verweigerung: Hinter diesem Album stecken zu 101% Clawfinger, die angefressen und gerissen wie eh und je klingen und sich trauen, den Mund aufzumachen, während die Welt selbst nur tatenlos dabei zusieht, wie sie in ihre Einzelteile zerfällt.

„Dieses Album besteht zu jeweils einem Teil aus Protest, Therapie und Mittelfingern“, fügt die Band hinzu. „Wir bieten keine Lösungen, aber wir begehren zumindest auf, da Stille unser aller Ende bedeuten würde.“

Die bereits veröffentliche Single Scum ist ein Paradebeispiel dessen, was das neue Werk Fans der Truppe bietet: Keinerlei Duldung korrupter Führungspersonen, vorgegaukelter Moral oder der wachsenden Meute, die von rechtem Gedankengut getrieben wird. Scum ist wahrlich kein Liebeslied. Es sei denn, man steht auf Hass und verzerrte Gitarren.

Clawfinger live:

19.07.2025 DE Niedergörsdorf – Motorcycle Jamboree

31.07.2025 DE Wacken – Wacken Open Air

08.08.2025 PL Gdansk – Rockowizna Festival

22.08.2025 PL Poznan – Rockowizna Festival

23.08.2025 DK Morud (Fyn) – Mejerhell

29.08.2025 PL Krakow – Rockowizna Festival

30.08.2025 HU Alsóörs – Tábor Fesztivál

06.09.2025 DE St. Goarshausen – 30 Jahre In Extremo

13.09.2025 BG Plovdiv – Rebel Rebel Festival

Über Clawfinger

Clawfinger gelten als Pioniere des europäischen Rap-Metal. Gegründet Anfang der 1990er in Stockholm, feierte die schwedisch-norwegische Band mit Deaf Dumb Blind [1993] ein explosives Debüt: wuchtige Gitarrenriffs treffen auf politische Texte und Rapgesang. Das Album verkaufte sich weltweit über 600.000 Mal – davon allein mehr als 250.000 Mal in Deutschland – und wurde mit einem schwedischen Grammis in der Kategorie ‚Hardrock/Metal‘ ausgezeichnet.

Mit dem Nachfolger Use Your Brain [1995] konnte die Band an den Erfolg anknüpfen, inklusive Chartplatzierungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden. Es folgten sieben Studioalben, darunter A Whole Lot Of Nothing, Zeros & Heroes, Hate Yourself With Style und Life Will Kill You. Insgesamt verkaufte die Band über 1,5 Millionen Tonträger weltweit.

Clawfinger sind bekannt für ihren direkten, riffbetonten Sound ohne Gitarrensoli – und ihre klare politische Haltung. Ihre Texte behandeln Themen wie Rassismus, politische Verblendung, Drogenpolitik, Umweltzerstörung und soziale Ungleichheit. In den 90ern tourte die Band mit Größen wie Alice In Chains, Megadeth und Faith No More und spielte auf großen Festivals wie Rock Am Ring, Roskilde oder beim Monsters Of Rock in Südamerika.

Nach einer Auszeit kehrte die Band 2014 zurück und veröffentlichte neue Singles wie Save Our Souls [2017] und Environmental Patients [2022]. 2025 unterzeichneten Clawfinger einen neuen Plattenvertrag bei Perception – mit weiteren Releases in Vorbereitung. Laut, direkt und kompromisslos wie eh und je.

Clawfinger sind:

Zak Tell – Gesang

Jocke Skog – Gitarre, Keyboards

Bård Torstensen – Gitarre

André Skaug – Bass

Micke Dahlén |- Schlagzeug