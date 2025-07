Name: Arthouse Stars Caribbean Spiced

Herkunftsland: Deutschland

Art des Getränks: Rum

Firma: J5-More Than Just A Drink GbR

Jahrgang: entfällt

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 40,0 %

Preis: 31,80 Euro

Online-Shop: https://www.rumverliebt.de/arthouse-stars-caribbean-spiced-rum

Der Arthouse Stars Caribbean Spiced Rum entführt den Konsumenten auf eine geschmackliche Reise in das glamouröse Zeitalter der großen Filmklassiker. Inspiriert von den goldenen Jahren Hollywoods, vereint dieser karibische Rum-Blend sanfte Vanillenoten und feine Gewürze zu einem harmonischen, aromatischen Erlebnis. Die elegant designte Flasche im Stil klassischer Filmplakate ist ein echter Hingucker und bringt nostalgisches Kinoflair direkt in eure Hausbar. Perfekt für alle, die mehr als nur einen Drink genießen möchten – hier verschmelzen Stil, Nostalgie und hochwertiger Geschmack zu einem cineastischen Gesamterlebnis. Der Arthouse Stars Caribbean Spiced Rum stammt aus Deutschland und wird von J5 – More Than Just A Drink GbR abgefüllt.

Die Komposition aus ausgewählten karibischen Rumsorten wird mit samtiger Vanille und einer raffinierten Gewürzmischung veredelt. Das Ergebnis: ein sinnlicher Rum mit 40 % Vol., der Erinnerungen weckt und gleichzeitig neue Genussmomente schafft. Ein Rum für alle, die authentischen Geschmack, stilvolles Design und cineastische Raffinesse zu schätzen wissen. Der karibische Spiced Rum erfüllt mit seiner Vanille-Note wunderbar den Raum. Ich persönlich bin nicht der größte Spiced Rum Fan. Oft verwenden Hersteller günstigere Produkte für einen billigen Rum, der gespiced besser schmeckt, als er eigentlich ist. Natürlich ist es grundsätzlich unfair, Spiced Rum als minderwertiger zu empfinden. Würzig, weich und aromatisch im Geschmack liegt der Rum trotzdem scharf auf der Zunge. Der weiche Abgang bleibt aus, dafür belebt es den Geist und die Sinne.