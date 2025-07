Ritual Mass: kündigen ihr Debütalbum „Cascading Misery“ an und veröffentlichen daraus den ersten Track „Immeasurable Hell“

20 Buck Spin gibt mit Stolz das Debütalbum von Pittsburghs Ritual Mass bekannt, das den Titel Cascading Misery trägt und am 5. September 2025 in allen Formaten veröffentlicht wird. Cascading Misery ist mehr als nur eine Sammlung von Songs; es handelt sich um eine Reihe kalkulierter Angriffe auf die Tugend des Heiligen. Das Album entwickelt sich über frühere EPs und Demos hinaus und verkörpert die brutale Zufügung von Schmerz sowie das langsame Abziehen der Haut durch Flammen, durchzogen von klanglichem Chaos und erloschener Hoffnung.

Der erste Track, Immeasurable Hell, kann hier gestreamt werden:

Bereits beim Eröffnungstrack Obsidian Mirror ist die Atmosphäre erdrückend und von einer erstickenden Melancholie geprägt. Es gibt ein Gefühl von etwas Zeremoniellem, jedoch nicht in einer Weise, die nach Gemeinschaft strebt. Vielmehr ist es ein Leiden als Sakrament. Riffs würgen und winden sich in krampfhaften Unterwerfung, oszillierend zwischen langsamer Qual und psychotischem Zusammenbruch, über dem ein gutturaler Klagelaut, so wild, dass er das Blut gefrieren lässt, durch den Stein des Verlieses gedrückt wird. Jeder Track entfaltet sich wie eine Zeit in Isolation, gefesselt durch Ketten, während der Geist langsam entwirrt wird und von Erinnerungen an Qualen umgeben ist, sowohl real als auch eingebildet.

Bis der epische 14-minütige Abschlusstrack Disquiet in einer Masse formloser Stille verweht, haben Ritual Mass euch in eine Welt gezogen, in der Leiden kein Ende, sondern eine Bedingung des Daseins ist.

Cascading Misery – Trackliste:

1. Obsidian Mirror

2. Immeasurable Hell

3. Looming Shapeless Entity

4. Cascading Misery

5. Frozen Marrow

6. Disquiet

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Greg Wilkinson in den Earhammer Studios (Ulthar, Autopsy, Undergang). Das Cover wurde von P. Trona gestaltet.

Für Fans von Vastum, Krypts, Phrenelith, Master, Incantation, Abhorrence, Funebrarum und Disembowelment.

Ritual Mass sind:

N. Dudash – Bass, Gesang, Synth

P. Trona – Gitarre, Gesang (Backing)

R. Mauck – Gitarre

G. Austin – Schlagzeug

Ritual Mass online:

