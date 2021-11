Paleface: präsentieren neue Single „Deathtouch“

Seit ihrem letzten Album Chapter 3: The Last Selection waren Paleface alles andere als untätig. Das Indepedent Quartett steigerte seine Zahlen in unermesslich schneller Zeit und international ist die Band auf dem guten Weg, eine der heiß angesagtesten Metalcombos zu werden.

Bekannt ist die Band nicht nur für ihre Hardcore/Beatdown und Deathcore Einflüsse, sondern auch dafür, dass die Band sich selbst nicht zu ernst nimmt. Da gehören einfach simple aggressive Riffs dazu, die einen Slayer-Fan das Herz schneller schlagen lassen, aber auch ungewöhnlich Drumpatterns, die teilweise rumblasten als gäbe es kein Morgen mehr. Dazu noch eine heftige Brise Bass und daraus kommt ein Schweizer Fondue mit extra viel Hass in der Stimme von Frontmann Marc „Zelli“ Zellweger.

Fear & Dagger ist ein 65-minütiges Monster welches dich von vorne bis hinten einfangen soll. Dabei ist Zelli mittlerweile bekannt dafür, dass seine aggressiven Vocals fast Rappgeschwindigkeiten aufnehmen. Paleface ist eine Metalcombo, die repräsentativ auch für moderne Metalmusik und die mentalen Probleme des 21. Jahrhunderts steht. Das Album beinhaltet 16 Songs und liefert dabei noch intime Aufnahmen eines Fans, der unter Schizophrenie leidet und dabei den Schmerz verdeutlicht.

Dazu haben Paleface noch einige Special Guests verpflichtet sich auf diesem Tonträger zu verewigen. Dabei sind die Justice For The Damned (AUS), Landmvrks (FR) & Traitor (US)

Fear & Dagger Tracklist:

1. 666

2. Pain

3. Suppressing Times

4. Make A Deal With The Devil

5. Deathtouch

6. Nail To The Tooth

7. Dead Man’s Diary (feat. Landmvrks)

8. God Looks The Other Way

9. Chaos Theory (Feat. Traitors)

10. The Orphan

11. My Grave / Lay With Me

12. Hellhole (Feat. Justice For The Damned)

13. No Room Left In Hell

14. Bite The Curb

15. Fear & Dagger

16. Judgment Day

