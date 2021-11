Alleviate: veröffentlichen neue Single / Video ‚Broken‘

Nach ihrer erfolgreichen Debütsingle Die For Me meldet sich die Supergroup Alleviate mit ihrem Nachfolger Broken zurück, der wieder mit einem absolut knochenbrechenden und einzigartigen Sound zuschlägt.





Mit der Veröffentlichung von Die For Me gewann Alleviate im Nu Fans aus der ganzen Welt. Bei berühmten YouTube Reaktoren wie Nik Nocturnal und Too Lit Mafia drehte sich alles um ihren kraftvollen und eingängigen Sound, da die Gruppe technische Riffs, schwere Breakdowns und eingängige Hooks kombiniert, die sich im Kopf festsetzen. Die Band schreibt und produziert ihre Musik im Tonstudio Mega Blaster Recordings von Clean-Sänger Timo und hat sich mit dem berühmten Musikvideoproduzenten Mirko Witzki (Witzki Visions) zusammengetan, der für seine Arbeit mit Bands wie Any Given Day, Ghostkid, Caliban und Our Mirage bekannt ist, um ein Performance-Video zu drehen, das den Geist und die Energie des Songs auf filmischste Weise einfängt.