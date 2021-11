Rock Hard Festival: verkündet einen Neustart für Pfingsten 2022

Auch in turbulenten Zeiten sollte der Blick nach vorne gerichtet sein und somit freuen wir uns, dass die Macher vom Rock Hard Festival am gestrigen Freitag einen Neustart für 2022 bekannt gegeben haben. Das Festival wird, wie man es gewohnt ist, an drei Tagen am Pfingstwochenende im schönen Amphitheater in Gelsenkirchen stattfinden.

Hier alle Infos für 2022, zusammgestellt von der Rock-Hard-Festival-Crew:

„Nach unserem gelungenen „One Day“ unter Corona-Auflagen haben die Planungen für ein „richtiges“ Rock Hard Festival längst wieder begonnen. Dabei stützen wir uns auf große Teile des Billings von 2020 mit den folgenden Bands:



Accept

Sacred Reich

Phil Campbell And The Bastard Sons Play Motörhead

Psychotic Waltz

Grave Digger

The Night Flight Orchestra

Michael Monroe

Atlantean Kodex

Night Demon

Heathen

Axxis

Razor

Nifelheim

Villagers Of Ioannina City

Midnight

Suicidal Angels

Sulphur Aeon

Sorcerer

Indian Nightmare

Neck Cemetery

+ 2 weitere Highlights



Von Blue Öyster Cult und Harlott erhielten wir zwischenzeitlich Absagen. Wir bemühen uns um gleichwertigen Ersatz. Der Einfachheit halber behalten die Karten von 2020 weiterhin ihre Gültigkeit. Wir möchten Ressourcen schonen und denken, dass dies im Interesse der allermeisten Festival-Freunde ist. Selbstverständlich räumen wir die Möglichkeit ein, die Karten zurückzugeben und sich den Geldbetrag erstatten zu lassen. Hierfür haben wir ein Formular im Festival-Bereich der Homepage hinterlegt. Weitere Fragen zum Thema „Tickets“ beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.



Die 3-Tages-Tickets kosten 97,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 123,80 Euro).



Ticketlink:

http://shop.rockhard.de/rock-hard/rock-hard-festival.html„