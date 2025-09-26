Rock Hard Festival: verkündet die ersten Bands für 2026

Kaum werden die letzten Lautsprecherboxen von den Sommerbühnen gerollt, kündigt sich die nächste Open-Air-Saison an. So auch beim Rock Hard Festival. »Wie immer versuchen wir, eine aufregende Mischung aus etablierten Dauerbrennern und Bands zu finden, die noch nie im Amphitheater zu Gast waren«, kommentiert Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann den Startschuss der Ruhrpott-Insitution.

Zu den beliebtesten Bands der Dortmunder Redaktion gehören ohne Zweifel Armored Saint. Die sympathischen Kalifornier servieren ihren von Judas Priest und Iron Maiden beeinflussten Classic Metal diesmal 90 Minuten lang – und mit garantiert guter Laune!

Ein ganz anderes Kaliber ist die neu formierte Hamburger Anarcho-Legende Slime. Ihr aktuelles Album 3!+7hoch1 gilt unter Fachleuten als ihr bestes!

Auch auf die neue Besetzung von Lucifer mit Rosalie Cunningham und Coralie Baier (Atlantean Kodex) darf man gespannt sein. Von den US-Thrashern Hirax und der New-Wave-Of-British-Heavy-Metal-Legende Angel Witch werden hingegen Klassiker aus den Achtzigern erwartet. Und für jugendliche Energie sorgen die Hardcore-Todesdänen Neckbreakker.

So kann´s weitergehen. Der Vorverkauf wird offiziell am 26.09. eröffnet.

Die 3-Tages-Tickets kosten 155.- Euro inklusive aller Gebühren.

Bisher bestätigte Bands:

Armored Saint

Slime

Lucifer

Angel Witch

Hirax

Neckbreakker

+ 16 weitere Highlights

Fragen zum Thema „Tickets“ beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.

Digital-Tickets (print-at-home) gibt es bei unseren Partnern Stagedates.

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:

Und warum nicht einen Tag länger bleiben? Wer das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot des Ruhrgebiets näher kennenlernen möchte, wirft vielleicht mal einen Blick in die Empfehlungen der Rock-Hard-Redaktion: Shops, Clubs, Bars und Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack…

