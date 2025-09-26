Full House Brew Crew: kündigen neues Album „Glasgow Grin“ an + haben Video-Single „No Gods, No Chains“ veröffentlicht

Die griechischen Groove-Metal-Schwergewichte Full House Brew Crew haben für den 6. Februar 2026 ihr neues Studioalbum Glasgow Grin über ROAR angekündigt!

Als Vorgeschmack präsentieren Full House Brew Crew ihre erste Single No Gods, No Chains samt offiziellem Video – ein kompromissloser Vorschlaghammer, der den Ton für das kommende Album setzt. Wie die Band selbst sagt:

„We are not slowing down. We are not compromising. We are only getting started!“

Gefilmt in den Atlas Audio & Visual Studios und produziert von Domenik Papaemmanouil – Lensorama, feiert das Video zu No Gods, No Chains hier Premiere:

Mit ihrem neuen Album Glasgow Grin melden sich Full House Brew Crew stärker zurück als je zuvor. Angeführt von Frontmann und Gitarrist Vagelis Karzis — aktuell auch Mitglied von Wolfheart und ehemaliger Gitarrist von Rotting Christ — will die Band ihren unverwechselbaren, amerikanisch geprägten Heavy Groove Metal eingefleischten Fans sowie neuen Hörern präsentieren.

Glasgow Grin spiegelt die aktuelle, aggressive Verfassung der Band wider: pure Wut und rohe Power ziehen sich durch die gesamte Platte. „Wir haben uns treiben lassen und nur das gemacht, was sich für jeden Song am besten anfühlte“, erklärt Karzis. Zum ersten Mal arbeiteten Full House Brew Crew mit dem finnischen Sound Engineer Saku Moilanen (Deep Noise Studios), der Glasgow Grin gemixt sowie gemastert hat.

Thematisch sind Karzis’ Texte persönlich als eh und je: tägliche Kämpfe, innere Konflikte und Ungerechtigkeiten – immer durchzogen von Spannung und Zorn. „Wie immer gehen wir den Weg, der sich für uns am besten anfühlt. Deshalb entwickeln wir uns stetig, wir verändern uns, wir gehen Risiken ein – und genau das treibt uns an. Wir haben viele Alben gemacht, und jedes steht für eine andere Schaffensphase. Glasgow Grin ist unser bisher stolzestes Werk. Dieses Mal haben wir mehr als Team gearbeitet und uns von keinerlei Mainstream-Gedanken bremsen lassen.“

Glasgow Grin Tracklist:

1. Glasgow Grin

2. No Gods, No Chains

3. The Tear

4. The Other Side

5. Free Fall

6. Rain

7. From The Gutter

8. Distant Star

9. Crawling

10. Reign Of Terror

Seit gestern sind Full House Brew Crew im Support von Wolfheart auf gemeinsamer Tour, alle anstehenden Dates findet ihr hier:

25.09.2025 NL Utrecht – De Helling

26.09.2025 DE Herford – KulturWerk

27.09.2025 DE Siegburg – Kubana

29.09.2025 FR Paris – Backstage By The Mill

30.09.2025 BE Kortrijk – DVG Club

01.10.2025 DE Hamburg – Logo

02.10.2025 DE Leipzig – Hellraiser

03.10.2025 DE Essen – Turock

04.10.2025 DE Weinheim – Café Central

05.10.2025 HU Budapest – Analog Music Hall

06.10.2025 PL Kraków – Klub Zaścianek

07.10.2025 SK Košice – Collosseum

08.10.2025 CZ Prague – Rock Café

09.10.2025 SI Ljubljana – Orto Bar

10.10.2025 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

11.10.2025 CH Zug – Chollerhalle

12.10.2025 DE Lindau – Club Vaudeville

13.10.2025 DE Munich – Backstage

Full House Brew Crew sind:

Vagelis Karzis – Vocals, Gitarre

Spiros Dafalias – Bass

Giorgios Tzatzakis – Gitarre

Chris Borméy – Drums