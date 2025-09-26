P.O.D.: veröffenlichen ihre Coverversion des Beatles-Klassikers “Don’t Let Me Down”

P.O.D. – Sonny Sandoval (Vocals), Marcos Curiel (Guitar) und Traa Daniels (Bass), die Superstars mit Platin-Verkaufszahlen – melden sich mit einer Überraschung zurück. Sie veröffentlichen ein überraschendes, aber unglaubliches Cover eines Klassikers.

Heute veröffentlichen sie ihre Interpretation des legendären Beatles-Songs Don’t Let Me Down.

„Es mag klischeehaft klingen, aber wir haben die Beatles von Beginn unserer Songwriting-Karriere an immer bewundert“, sagt Curiel. „Ihre Melodien, ihre Hooks und ihre furchtlosen Experimente haben uns dazu inspiriert, unsere eigene Version des Klassikers Don’t Let Me Down zu schreiben, mit nichts als größtem Respekt. Dank an die Beatles, dass sie dabei geholfen haben, den Grundstein für das zu legen, was wir heute als Rock ’n‘ Roll, Pop und Metal kennen.“

Während ihre deutschen Fans noch warten müssen, werden P.O.D. gemeinsam im Herbst mit Daughtry und Seether auf Amerika Tournee gehen.

Curiel kann es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen: „Touren sind ein Geschenk, ein Segen, um die Musik von P.O.D. live mit der Welt zu teilen. Nichts ist vergleichbar mit der Energie einer Menge, die jede Note spürt und mitgeht. Wir sind begeistert, Teil einer fantastischen Besetzung zu sein, die die wahre Essenz des Rock ’n‘ Roll verkörpert und Altes mit Neuem verbindet – eine echte Evolution. Wir sind stolz darauf, dabei zu sein. Lasst uns jammen, lasst uns singen, lasst uns rocken.“

Im Mai 2024 veröffentlichten P.O.D. ihr elftes Album Veritas über Mascot Records. Das Album war ein Top-10-Hit in den US-amerikanischen Billboard-Charts für aktuelle Hardrock-, Rock- und Alternative-Alben und hat bereits mehr als 65 Millionen Streams erreicht. Die Band hat mehrere Singles aus diesem Album veröffentlicht, darunter Drop, Afraid To Die, I Got That und I Won’t Bow Down. Drop enthält einen aggressiven Gesangspart von Lamb Of God-Sänger Randy Blythe, während die ebenso explosive Single Afraid To Die Jinjer-Sängerin Tatiana Shmayluk featured. Das Album wurde in die wichtigsten Playlists von Spotify, Apple, Amazon Music, Pandora und Deezer aufgenommen und wurde weltweit von den Rock-Radiosendern unterstütz.