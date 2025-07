Dinosaur Pile-Up: haben ihre neue Single/ Video „Sick Of Being Down“ veröffentlicht

Die Band hat außerdem ein einmaliges Sonderkonzert im Leadmill in Sheffield am 24. Juni im Rahmen der Abschiedsparty des Veranstaltungsortes sowie eine große US-Tournee mit A Day To Remember und Yellowcard vom 22.10 bis 22.11.2025 angekündigt.

Die erschütternde Erfahrung, die Matt Bigland während seines Krankenhausaufenthalts mit Colitis ulcerosa auf der Intensivstation machte, ist ein Teil seiner Geschichte. Die Wiedereingliederung in die Heimat war mit einigen Herausforderungen verbunden, die er auf seiner neuen Single verarbeitet. Sick Of Being Down ist eine düstere, faszinierende Abhandlung über die Erschöpfung, die mit der Balance der psychischen Gesundheit einhergeht. Sie führt uns zurück zu Matts Tiefpunkt und zeigt uns, wie er es geschafft hat, Kraft zu tanken.

„Sick Of Being Down ist im Wesentlichen ein posttraumatischer, existenzieller Zusammenbruch, formuliert als dreiminütiger Garage-Punkrock-Song“, sagt er. „Der Versuch, mich wieder an das Leben nach dem Krankenhaus zu gewöhnen, war eine wirklich verwirrende Reise. Ich war hin- und hergerissen. Was ich mochte und was nicht. Was ich war und was nicht. Alle meine Prioritäten hatten sich geändert; mein Platz in der Welt fühlte sich anders an, und das war ein erschütterndes Gefühl. Ich experimentierte wieder mit Gras, um meinen mentalen Zustand etwas besser auszugleichen, und eines Tages fragte ich mich, ob ich mich in einem Teufelskreis aus sich selbst erfüllenden Ursachen und Wirkungen befand; ich habe es satt, niedergeschlagen zu sein, wenn ich high bin, weil ich high bin, wenn ich es Satt habe, niedergeschlagen zu sein.“

Das Video enthält Ausschnitte aus alten Filmen, darunter auch einige bekannte Gesichter. „Ich wollte, dass das Lyric-Video etwas Surreales ist“, erklärt Matt. „Die Geschichte des Songs und das Filmmaterial sind nicht miteinander verknüpft, aber zusammen ergeben sie etwas Neues. Es hat eine Minute gedauert, bis wir ein passendes Stück Material gefunden haben, aber am Ende ist etwas richtig Cooles und irgendwie Seltsames dabei herausgekommen! Für mich passt es jetzt zum Song.“

Ein wiederkehrendes Lichtsymbol von DPU im Jahr 2025 ist das Wort „Empowerment“ – trotz aller Schwierigkeiten, mit denen Bigland konfrontiert war, haben er und die Band ihr Schicksal wieder in die Hand genommen. Sie haben die schlimmsten Zeiten in einen Goldklumpen nach dem anderen verwandelt, wobei I’ve Felt Better einige der kraftvollsten Songs liefert, die sie je geschrieben haben. Wer ganz unten war und die Kraft gefunden hat, sich wieder hochzuarbeiten, kann Hoffnung sehen, und seit der Veröffentlichung ihrer Comeback-Single Bout To Lose It freuen sich die Fans über ihre Rückkehr.