Rock Hard Festival 2026: gibt „New Kids In The Pott“-Bands bekannt

Das Rock Hard Festival geht zu Pfingsten (22. – 24. Mai 2026) im Amphitheater Gelsenkirchen in die nächste Runde. Unter dem Banner „New Kids In The Pott“ veranstalten wir in Kooperation mit metal.de, der Wacken Foundation und Radio Bob! in diesem Jahr erstmalig einen Bandcontest. Zur Schlacht um die Gunst des Publikums treten am Festival-Freitag die Melodic-Deather Prophets Of The Rising Dead, die Stoner-Connection Maamuut und das Schwarzwurzel-Kommando Majak in den Ring.

Prophets Of The Rising Dead

Seit 2006 stehen Prophets Of The Rising Dead für modernen Melodic Death Metal mit klaren Wurzeln und eigener Handschrift. Nach dem Album Discordia (2019) kehrte das Quartett aus Sachsen-Anhalt 2025 mit der Single Where The Days Never End eindrucksvoll zurück – härter, moderner und atmosphärischer denn je. Beim Rock Hard Festival 2026 gehen sie als einer der drei Acts des „New Kids Of The Pott“-Contests ins Rennen – mit brachialer Härte und großen Melodien.

Maamuut

Bock auf erdigen Heavy Rock, düstere Atmosphäre, fette Riffs und treibende Grooves? Das Ganze aber unbedingt mit reichliche Melodie und eingängigen Refrains zum Mitgrölen? Wir auch, weshalb wir euch voller Vorfreude die Newcomer Maamuut mit ihrer mitreißenden Mischung aus Metal, Doom, Hardrock, Crossover und Blues präsentieren. Die Truppe hat sich bereits einen hervorragenden Ruf als Liveband erspielt, sich im wahrsten Sinn des Wortes spielerisch beim „New Kids In The Pott“-Bandwettbewerb durchgesetzt und wird uns im Amphitheater Gelsenkirchen ordentlich einheizen. Los geht’s!

Majak

Majak in eine stilistische Schublade zu stecken ist schwer möglich, doch genau darin liegt die Faszination des Quartetts aus Neumünster in Schleswig-Holstein. Die vier Musiker mit den fantastischen Pseudonymen Wild Eye, Hammersmith, Rippe und Al Punchino zelebrieren eine eigentümlich-okkulte Form des angeschwärzten Heavy Rock, den sie selbst als „genrelose Kunst“ bezeichnen. Nach dem starken zweiten Album Restless Wicked sowie Auftritten in Wacken und auf dem Storm Crusher Festival, führt der Weg der Nordlichter über unseren „New Kids In The Pott“-Contest nun auch auf die Bühne des Amphitheaters.

Weitere Infos zum Ablauf des Contests vor Ort und den Gewinnern folgen in den kommenden Wochen!

Die Running Order:

Freitag:

Armored Saint

Coroner

Angel Witch

Neckbreakker

Prophets Of The Rising Dead

Maamuut

Majak

Samstag:

Paradise Lost

Dark Tranquillity

Slime

Hällas

Hirax

Ambush

Wytch Hazel

The Great Sea

Sonntag:

Saxon

Mikkey Dee (With Friends Playing Motörhead Classics)

Uli Jon Roth (Virgin Killer-Set)

Lucifer

Gus G. & Ronnie Romero

Nailed To Obscurity

The Neptune Power Federation

Smorrah

Infos zu allen Bands gibt es hier.

Die 3-Tages-Tickets kosten 155.- Euro inklusive aller Gebühren.

Ticketlink: https://shop.rockhard.de/de-de/rock-hard-festival

Fragen zum Thema „Tickets“ beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.

Digital-Tickets (print-at-home) gibt es bei unseren Partnern Stagedates: www.stagedates.com

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:

www.rockhardfestival.de

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