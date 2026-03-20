In Extremo: kündigen ihre legendäre „Tranquilo II“ – die Akustik Tour für 2026 an

Vor sechzehn Jahren sorgte ein besonderes Konzertkonzept für große Begeisterung bei den Fans von In Extremo. Unter dem Titel Tranquilo präsentierte die Band ihre Songs erstmals in ungewohnt ruhigen, akustischen Arrangements und zeigte damit eine ganz andere Seite ihres Schaffens. Die Resonanz war überwältigend, und seitdem wünschen sich viele Anhänger eine Fortsetzung dieses außergewöhnlichen Formats.

Nun ist es endlich so weit. Mit Tranquilo II gehen In Extremo erneut auf Akustik-Tour. Sechzehn Jahre nach dem ersten Kapitel ist viel passiert. Neue Alben sind erschienen, zahlreiche Songs haben ihren Weg ins Repertoire gefunden, und viele davon schreien geradezu danach, einmal in einem neuen, akustischen Gewand zum Leben erweckt zu werden.

Dass die Band diesen Schritt wagt, passt perfekt zu ihrem Selbstverständnis. Seit jeher gelten In Extremo als besonders experimentierfreudig und haben sich einen Ruf dafür erarbeitet, ihren Fans immer wieder mit ungewöhnlichen Konzertideen und besonderen Spielorten zu überraschen. Von den frühen Tagen auf Mittelaltermärkten bis zu großen Festival- und Arena-Shows rund um den Globus haben sie immer wieder bewiesen, dass sie musikalische Grenzen nicht als Einschränkung, sondern als Einladung verstehen.

Tranquilo II führt diese Tradition konsequent weiter. Die Tour wird bewusst in ausgewählten, besonders stimmungsvollen Spielstätten stattfinden, darunter einige der schönsten Konzerthäuser im deutschsprachigen Raum. Statt großer Bühnen und pyrotechnischer Spektakel stehen diesmal Atmosphäre, Nähe und musikalische Feinheiten im Mittelpunkt.

Das Publikum darf sich auf ganz besondere, intime Abende freuen. In Extremo präsentieren ihre Klassiker ebenso wie selten gespielte Pretiosen in akustischem Gewand, dazu überraschende Neuinterpretationen ihrer Hits und Hymnen. Vertraute Melodien erscheinen plötzlich in neuem Licht, mal reduziert und berührend, mal verspielt und überraschend.

Für diese Tour haben sich In Extremo zudem eine besondere Überraschung einfallen lassen. Die Band wird von hochkarätigen Gästen und herausragenden Musikern unterstützt: Oliver Satyr und Niel Mitra von Faun sowie dem Geiger Justin Ciuche, die das Tranquilo-Konzept mit zusätzlichen Klangfarben und musikalischer Virtuosität bereichern werden. Faun zählen weltweit zu den führenden Bands für die Verbindung alter Klangwelten mit moderner Musik und haben mit zahlreichen erfolgreichen Alben und hunderten Konzerten international Maßstäbe in diesem Genre gesetzt.

Mit ihrem unverwechselbaren Sound aus modernem Rock und jahrhundertealten musikalischen Einflüssen haben In Extremo ein eigenes Genre geprägt und sich zur wohl bekanntesten und erfolgreichsten Mittelalter-Rockband der Welt entwickelt. Seit drei turbulenten Jahrzehnten zieht die Formation ein globales Millionenpublikum in ihren Bann. Sieben ihrer Alben wurden mit Edelmetall ausgezeichnet, vier davon erreichten Platz eins der deutschen Albumcharts.

Doch so groß die Bühnen auch geworden sind, ein Gedanke stand bei In Extremo immer im Mittelpunkt: das gemeinsame Feiern von Musik, Geselligkeit und Gemeinschaft. Genau dieses Gefühl wollen die Spielleute nun mit Tranquilo II auf eine neue, intime Art erlebbar machen.

Für Fans der Band und für alle, die ihre Musik einmal aus einer völlig neuen Perspektive entdecken möchten, wird diese Tour zu einem ganz besonderen Erlebnis. Tranquilo II ist ein Muss für jeden In-Extremo-Fan.

Der Vorverkauf startet am 20.03.2026 ab 12.00 Uhr exklusiv über www.eventim.de.

Ab dem 26.03.2026 ab 12 Uhr gibt es die Tickets an allen bekannten VVK-Stellen.

In Extremo – Tranquilo II

Die Akustik-Tour

Präsentiert vom Metal Hammer, Sonic Seducer, Rock Antenne und metal.de

06.11.2026 A – Wien – Globe Wien (in der Marx Halle)

07.11.2026 München – Circus Krone Bau

12.11.2026 Nürnberg – Meistersingerhalle

13.11.2026 Stuttgart – Hegel-Saal (in der Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle)

14.11.2026 Berlin – Admiralspalast

17.11.2026 Wuppertal – Historische Stadthalle

19.11.2026 Osnabrück – OsnabrückHalle

20.11.2026 Neubrandenburg – Konzertkirche

21.11.2026 Halle (Saale) – Georg-Friedrich-Händel-Halle

24.11.2026 Hamburg – Laiszhalle

02.12.2026 Friedrichshafen – Kultur- und Kongresszentrum Graf-Zeppelin-Haus

03.12.2026 CH – Zürich – Volkshaus

04.12.2026 Frankfurt – Alte Oper

05.12.2026 Dillingen – Lokschuppen

10.12.2026 Hannover – Theater am Aegi

11.12.2026 Erfurt – Alte Oper

12.12.2026 Bremen – Metropol Theater