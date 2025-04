Rock Hard Festival 2025: veröffentlicht Running Order

Die Zeit vergeht in Windeseile: Bereits in wenigen Wochen geben wir den Startschuss zur ersten lautstarken Freiluft-Metal-Session des Jahres! Die Tage werden länger, und auf dem Rock Hard Festival sind sie stets besonders lang (die Nächte komischerweise auch, aber das ist eine andere Geschichte …).

Wie in den Vorjahren hat die Rock Hard-Redaktion ein hervorragendes Programm mit 22 internationalen Top-Acts zusammengestellt, darunter W.A.S.P., Geoff Tate, Exodus und Crimson Glory. Mit Spannung werden die Auftritte von Dismember (exklusive 2025er-Deutschland-Show) und Udo Dirkschneider (40th Anniversary Balls To The Wall-Set) erwartet. Ansonsten geben sich die heißesten Newcomer aus der internationalen Szene wie Amethyst, Myrath, The Night Eternal oder The Crypt die Mikrofonkabel in die Hand. Hier die Running Order für die einzelnen Tage:

Rock Hard Festival 2025

Freitag, 6. Juni

Exodus

Geoff Tate

Death Angel

Municipal Waste

Attic

Sanhedrin

Samstag, 7. Juni

Dismember

Crimson Glory

Nile

Threshold

Dool

The Gems

The Night Eternal

Amethyst

Sonntag, 8. Juni

W.A.S.P.

Dirkschneider

Myrath

Victory

Deserted Fear

The Crypt

Hiraes

Tailgunner

Die 3-Tages-Tickets kosten 148,50 Euro inklusive aller Gebühren. Tagestickets sind ab sofort ebenfalls erhältlich.

www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival

Und warum nicht einen Tag länger bleiben? Wer das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot des Ruhrgebiets näher kennenlernen möchte, wirft vielleicht mal einen Blick in die Empfehlungen der Rock-Hard-Redaktion: Shops, Clubs, Bars und Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack…

www.rockhard.de/rhfestival/info/in-der-region