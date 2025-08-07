Accvsed: haben zum Albumrelease neue Single „Senescence“ veröffentlicht

Accvsed haben am 1. August 2025 ihr Debütalbum Dealers Of Doom über Arising Empire veröffentlicht. Das Album zeigt die Metalcore-Band aus Wiesbaden von ihrer aggressivsten Seite und präsentiert zehn Songs, die von Wut, tiefsten Ängsten, Reue und einer fatalistischen Lebenssicht geprägt sind. Zum Release gibt es die Single Senescence dazu.

Schon vor dem Release ihres Debütalbums katapultierten sich Accvsed mit ihren Vorab-Singles auf über 160.000 monatliche Hörer bei Spotify und erzielten mehr als 2,3 Millionen Streams.