Dogma: enthüllen verlorenen Track „Be Free“ aus ihrem Debütalbum

Die explosive und rebellische Hard-Rock-Band Dogma hat das offizielle Video zu Be Free veröffentlicht, einem „verlorenen“ Track ihres Debütalbums, der einen entscheidenden Moment in Liliths früher Transformation markiert.

Das Video entführt uns in das Unterbewusstsein: Lilith liegt schlafend, gefangen in einem Traum. Eine dunkle Entität beginnt, sie zu verführen, ein Wesen, das nicht zwingt, sondern flüstert. Es befiehlt nicht, sondern verweilt. Dieser Schatten bewegt sich durch ihren Körper und ihre Zweifel und versucht, etwas Tieferes als Angst zu wecken: das Verlangen. Seht euch das Video zu Be Free hier an:

Während sich der Albtraum entfaltet, beobachtet Lilith, wie sich ihre engsten Begleiter mit der Entität verbinden, als wären sie von etwas verführt, dem sie sich noch widersetzen. Die Verfolgung wird existenziell. Ist das Korruption? Oder Offenbarung?

Be Free handelt nicht von Vergnügen. Es geht um das, was davor kommt: Angst, Widerstand und der stille Drang, zu widersprechen. Als Lilith schließlich aufwacht, ist sie noch nicht befreit… aber sie ist geprägt. Musikalisch ist Be Free die einzige Ballade von Dogma, doch sie ist nicht weniger gefährlich. Unter ihrem langsameren Tempo und der melodischen Sanftheit liegt eine Spannung, die niemals aufgelöst wird. Der Song atmet, zittert und fordert den Hörer heraus, sich im selben Traum zu finden.

Nachdem Dogma Südamerika in Brand gesetzt hat, kehrt die Band zurück, um den europäischen Boden zu entweihen.

Dogma – Shining Over Europe 2025

(verbliebene Termine)

08.08: Utrecht, NL – dB’s

10.08: Walton-on-Trent, UK – Bloodstock Open Air 2025

11.08: Glasgow, UK – Audio (Sold Out)

12.8: London, UK – The Black Heart (Sold Out)

14.08 – 17.08: Carhaix-Plouguer, France – Motocultor Festival 2025

Dogma sind:

Lilith – Gesang

Lamia – Gitarre

Nixe – Bass

Abrahel – Schlagzeug

Dogma online:

https://www.facebook.com/@theofficiald

https://www.instagram.com/officialdogma/