Vøvk: Ukrainische Progressive-Rocker kündigen neues Album „Litera“ an

Die ukrainische Progressive-Rock-Band Vøvk hat mit Litera ein konzeptstarkes neues Album für den 3. Oktober 2025 angekündigt. Darauf tauchen die Musiker tief ein in das emotionale Gefüge ihres Heimatlandes in aufgewühlten Zeiten.

Der Titel Litera („Buchstabe“) steht stellvertretend für das geschriebene Wort als Herzstück jeder Kultur: der kleinste Baustein, aus dem Worte, Geschichten und Songs entstehen. Das Album behandelt die schweren Herausforderungen der Gegenwart, ohne explizit den Krieg beim Namen zu nennen, er schwingt jedoch in Symbolen und Gefühlen deutlich mit. Die Songs spiegeln Stadien von Kampf, Verlust, Schmerz, Hoffnung und Erneuerung wider und greifen so die Kreisläufe des Lebens auf.

Auch die Tracklist folgt einer natürlichen Abfolge: Von Dürre über Feuer, Flut, Frühling und Morgendämmerung bis zurück zur Dürre ist jedes Stück einem bestimmten Naturphänomen, Tier oder greifbaren Element gewidmet. Diese Motive zeichnen das Innenleben eines Menschen nach, der sich Veränderung und Herausforderungen stellen muss.

Als ersten Vorboten aufs Album haben Vøvk, bestehend aus Oleksandr Kuts, Yehor Druzenko und Yevhenii Khrulov, bereits die Single Promin veröffentlicht, auf der Johannes Persson von Cult Of Luna zu hören ist.

Vøvk verstehen Litera als geschlossene Erzählung, die zwischen Intuition und tiefem Bewusstsein wechselt und Raum für Interpretationen bieten soll. Auch wenn das Album in ukrainischer Sprache gehalten ist, trifft ihr emotionaler Kern einen universellen Nerv und beweist wieder einmal, dass Musik die Grenzen von Sprache überwindet.

Litera Tracklist:

1. Sil

2. Iskra

3. Leleka

4. Mur

5. Tyhr

6. Promin

7. Okean

Vøvk im Web:

https://instagram.com/vovkband

https://facebook.com/vovkband