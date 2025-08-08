Mors Principium Est: enthüllen offizielles Musikvideo zu monströser neuer Single ‚Summoning The Dark‘

Während sich Darkness Invisible unaufhaltsam am Horizont auftürmt (VÖ: 26. September 2025 via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music), haben die finnischen Melodic-Death-Metal-Meister Mors Principium Est die dritte Single aus ihrem langerwarteten neuen Album entfesselt. Begleitet wird diese von einem Video, in dem erstmals seit Reclaim The Sun [2016] auch die Band selbst wieder in Erscheinung tritt, was die Vorfreude auf die neue Scheibe in ihrem Fanlager ins Unermessliche steigen lässt.

Dieses verfolgt die Reise eines gesichtslosen, kapuzentragenden Charakters, der sich seinen Weg durch eine finstere Landschaft bahnt. Inmitten eines Waldes beginnend, ist der Pfad jenes Wesens, der mit der Beschwörung eines riesigen Monstrums aus der wütenden See mündet, von zahlreichen schauerlichen Geschehnissen gezeichnet: Identitätslose Körper hängen von Bäumen und an Kreuzen, Kreaturen kriechen über brennende Gründe, Kadaver werden von Würmern und Insekten befallen, hilflose Menschen versinken in blutgetränkten Gewässern und obendrein begegnet dem Hauptcharakter auf seiner Mission ein gefallener Engel. Seid ihr bereit für ein derart qualvolles Ritual? Summoning The Dark erwartet euch!

Jori Haukio (Gitarre/Programmierung) ergänzt: „Wir melden uns mit einem furchteinflößenden Clip zu unserer neuen Singe Summoning The Dark zurück, den wir unter der Regie von JP Kaukonen in den Tiefen der sagenumwobenen Wäldern Finnlands gedreht haben. Das Video vermischt eine topmoderne Produktion mit einer durchdachten Fantasy-Horror-Geschichte: Eine finstere, eindringliche Erfahrung, die euch zu einer Beschwörungszeremonie mitnimmt, aus der es kein Entkommen mehr gibt!“

Aufgenommen in den finnischen Ansa Studios, wurde Darkness Invisible von Jens Bogren (Mix) und Tony Lindgren (Mastering) in den Fascination Street Studios (Schweden) abgerundet. Darkness Invisible steckt MPE-typisch voller rasiermesserscharfer Riffs, dramatischer Orchestrationen, melancholischer Harmonien und unglaublich rhythmischer Präzisionsarbeit und wird einmal mehr von Ville Viljanens unverwechselbarem Gesang gekrönt wird – dieses Mal jedoch in einem noch bombastischeren und emotional dynamischeren Soundgewand.

Mors Principium Est live:

23.08.2025 PT Pindelo dos Milagres – Milagre Metaleiro

05.10.2025 TR Istanbul – IF Performance Hall Beşiktaş

Über Mors Principium Est

Über sieben klassische Studioalben haben Mors Principium Est ihre moderne Herangehensweise an den Melodic-Death-Metal immer wieder verfeinert. Mitglieder kamen und gingen, doch das Grundprinzip ihrer Musik blieb unverändert: rasiermesserscharfe Riffs, dramatische Orchestrationen, melancholische Harmonien und unglaubliche rhythmische Präzisionsarbeit – gekrönt von Ville Viljanens unverwechselbarem Gesang.

Mors Principium Est wurden 1999 in Pori gegründet und gehören damit zu den dienstältesten finnischen Melodic-Death-Metal-Bands. Mit Fronter Viljanen als größte Konstante ihres Line-Ups durchlebte die mittlerweile zum Quintett gewordene Truppe einige Besetzungswechsel, ehe die beiden ursprünglichen Gitarristen Jori Haukio und Jarkko Kokko zurückkehrten und bereits an der Entstehung ihres 2022er Werks Liberate The Unborn Inhumanity beteiligt waren. Zu jenen erfrischenden Neuaufnahmen alter Tracks trugen zudem ihr früherer Bassist Teemu Heinola sowie Schlagzeuger Marko Tommila bei. Ein gewaltiges Statement, mit der sie ihre Geschichte feierten und ihr aktuelles Line-up vorstellten, das nun am 26. September 2025 sein gänzlich neues Studioalbum Darkness Invisible via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music von der Leine lassen wird.

Mors Principium Est sind:

Ville Viljanen – Gesang

Jori Haukio – Gitarre, Programmierung

Jarkko Kokko – Gitarre

Teemu Heinola – Bass

Marko Tommila – Schlagzeug