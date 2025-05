Mors Principium Est: veröffentlichen neuntes Studioalbum „Darkness Invisible“ am 26.09.2025

Die finnischen Melo-Deather Mors Principium Est haben die Veröffentlichung ihres langerwarteten neunten Studioalbums, Darkness Invisible, angekündigt. Ab sofort offiziell bei Perception, dem neuesten Mitglied der Reigning-Phoenix-Music-Familie, unter Vertrag stehend, kann die Hörerschaft von der Band einmal mehr rasiermesserscharfe Riffs, dramatische Orchestrationen, melancholische Harmonien und unglaubliche rhythmische Präzisionsarbeit erwarten – gekrönt von Ville Viljanens unverwechselbarem Gesang.

Viljanen kommentiert: „Die Unterschrift bei Perception läutet ein vielversprechendes neues Kapitel für uns ein. Wir sind unglaublich stolz, ab sofort Teil einer Labelfamilie zu sein, der so viele legendäre Acts angehören. Mit Perceptions Unterstützung werden wir schon bald unser wildestes und ambitioniertes Werk von der Leine lassen. Die Zukunft verspricht feurig zu werden – gehüllt in unsichtbare Finsternis!“

„Mors Principium Est begeistern die Musikwelt und mich seit Beginn ihrer Karriere mit packendem, pfeilschnellem Melodic-Death-Metal und auch wenn sie nicht zu den aktivsten Bands an der Livefront zählen, konnten sie ihre Anhängerschaft doch mit jeder ihrer Platten vergrößern. Ein Indiz, das die Erstklassigkeit ihres Schaffens bestätigt! In diesem Fall ist der Tod [‚[Of] Death‘] übrigens wirklich erst der Anfang. Willkommen bei Perception!“, freut sich Labelstratege Nils Wasko.

MPE geizen nicht an weiteren Details: Das zehn neue Songs (+ Digi-/Digital-Bonustrack) beinhaltende Darkness Invisible soll am 26. September 2025 erscheinen und wurde wieder einmal in Eigenregie im Ansa Studio (Ulvila, Finnland) aufgenommen. Gemischt von Jens Bogren und gemastert von Tony Lindgren wurde die Scheibe in den Fascination Street Studios in Örebro, Schweden (u.a. Amorphis, Sepultura, Kreator), während sich Alvaro Valverde Fernandez der Gestaltung von Artwork und Layout annahm.

Darkness Invisible liefert selbstverständlich die MPE-typischen Elemente, genügt sich jedoch nicht mit der schlichten Wiederholung bewährter Formeln, sondern erweitert diese: Die Arrangements sind umfangreicher denn je und werden von dezenten elektronischen Akzenten sowie atmosphärischen Abschnitten ergänzt. Abwechslungsreiche Dynamiken betonen währenddessen die emotionale Last, die den Texten anhaftet und das Gesamtwerk wiederum zu einer kathartischen und zugleich vernichtenden Erfahrung macht.

Mit Of Death stellen Mors Principium Est auch direkt die erste Single vor. Das markerschütternde und dennoch überaus melodische Stück, das mit einem düster-erhabenen Refrain aufwartet, gibt es hier zu hören:

Darkness Invisible Tracklist:

1. Of Death

2. Venator

3. Monuments

4. Tenebrae Latebra

5. Summoning The Dark

6. Beyond The Horizon

7. The Rivers Of Avernus

8. In Sleep There Is Peace

9. An Aria Of The Damned

10. All Life Is Evil

Bonustrack (Digipak / digital):

11. Makso Mitä Makso [Isac Elliot Cover]

Formate:

– CD-Digipak

– „Venator“-türkises 1LP-Vinyl

– Jewelcase-CD

– digital

Über Mors Principium Est

Über sieben klassische Studioalben haben Mors Principium Est ihre moderne Herangehensweise an den Melodic-Death-Metal immer wieder verfeinert. Mitglieder kamen und gingen, doch das Grundprinzip ihrer Musik blieb unverändert: rasiermesserscharfe Riffs, dramatische Orchestrationen, melancholische Harmonien und unglaubliche rhythmische Präzisionsarbeit – gekrönt von Ville Viljanens unverwechselbarem Gesang.

Mors Principium Est wurden 1999 in Pori gegründet und gehören damit zu den dienstältesten finnischen Melodic-Death-Metal-Bands. Mit Fronter Viljanen als größte Konstante ihres Line-Ups durchlebte die mittlerweile zum Quintett gewordene Truppe einige Besetzungswechsel, ehe die beiden ursprünglichen Gitarristen Jori Haukio und Jarkko Kokko zurückkehrten und bereits an der Entstehung ihres 2022er-Werks Liberate The Unborn Inhumanity beteiligt waren. Zu jenen erfrischenden Neuaufnahmen alter Tracks trugen zudem ihr früherer Bassist Teemu Heinola sowie Schlagzeuger Marko Tommila bei. Ein gewaltiges Statement, mit der sie ihre Geschichte feierten und ihr aktuelles Line-Up vorstellten, das nun am 26. September 2025 sein gänzlich neues Studioalbum Darkness Invisible via Perception von der Leine lassen wird.

Mors Principium Est sind:

Ville Viljanen – Gesang

Jori Haukio – Gitarre, Programmierung

Jarkko Kokko – Gitarre

Teemu Heinola – Bass

Marko Tommila – Schlagzeug