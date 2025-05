Motorjesus: veröffentlichen dritte Single & Video „Streets Of Fire“

Mit Streets Of Fire zünden Motorjesus die nächste Stufe und veröffentlichen die brandneue Single – gleichzeitig der Titeltrack des kommenden Studioalbums, das am 13. Juni 2025 über Reaper Entertainment erscheint. Der Song ist ein gnadenloser High-Octane-Ritt durch brennende Rock’n’Roll-Straßen – laut, dreckig und voll auf die Zwölf, wie man es von Motorjesus erwartet.

Sänger Chris Birx über den Song:

„Mit Streets Of Fire, dem Titelsong der neuen Scheibe, wollten wir vor allem einen klassischen Motorjesus-Kopfnicker schreiben, zu dem man gut Fäuste recken und Bier trinken kann. Wir wollten etwas Hymnisches schreiben, das man mitsingen kann und irgendwie hängenbleibt. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Hört mal rein und streamt und teilt das Ding!“

Passend zur neuen Single feiert auch das offizielle Musikvideo zu Streets Of Fire seine Premiere:

Album & Tour – Der Sommer wird heiß, der Herbst wird laut

Das neue Motorjesus-Album Streets Of Fire erscheint am 13. Juni 2025. Produziert von Metal-Ikone Dan Swanö (Opeth, Edge Of Sanity, Dissection), bietet das Album 13 druckvolle Tracks irgendwo zwischen High-Speed-Rock’n’Roll, Heavy Metal und 80s-Vibes – der Soundtrack für Vollgasfahrer und Headbanger zugleich!

Im Herbst 2025 gehen Motorjesus mit dem neuen Album auf große Streets Of Fire Tour – inklusive Clubshows und Festivalbühnen in ganz Deutschland. Die Termine findet ihr hier: