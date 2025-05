…And Oceans: streamen neues Album „The Regeneration Itinerary“

Season Of Mist sind stolz darauf, die Veröffentlichung von The Regeneration Itinerary anzukündigen, dem mit Spannung erwarteten neuen Album der finnischen Symphonic Black Metal-Visionäre …And Oceans. Diesen Freitag, den 23. Mai, erschien das Album, auf dem die Band ihren Sound zu einer cineastischen und zerebralen Reise der Kontraste verfeinert – wo Philosophie auf Feuer trifft, Chaos sich in Form auflöst und Transformation sich Track für Track entfaltet.

In den dreißig Jahren ihrer Karriere haben …And Oceans ein Werk geschaffen, das die gesamte Bandbreite der Band umfasst – von den avantgardistischen Eruptionen von A.M.G.O.D. bis zur majestätischen Wut von Cosmic World Mother. Mit The Regeneration Itinerary fügen sie diese unterschiedlichen Identitäten zu einem nahtlosen Ganzen zusammen. Von der Trance-induzierenden Intensität des Openers Inertiae bis zur meditativen Katharsis von The Terminal Filter ist das Album ein Tanz der Dualität: Körper und Geist, Zerstörung und Wiedergeburt, Kupfer und Quecksilber.

Sänger Mathias Lillmåns kanalisiert diese metaphysischen Themen in eine labyrinthische Erzählung und lässt sich dabei von alchemistischer Symbolik und dem Wechselspiel zwischen Licht und Schatten inspirieren. Die Gitarristen Timo Kontio und Teemu Saari, der Bassist Pyry Hanski, der Keyboarder Antti Simonen und der Schlagzeuger Kauko Kuusisalo untermauern die Vision mit vielschichtigen Texturen und frenetischer Präzision – unterstützt durch die eindringliche Produktion von Juho Räihä und den letzten Schliff durch Tore Stjernas Mix und Master im Necromorbus Studio.

Hier findet ihr den Link zum Album-Stream: