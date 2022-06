Under The Black Sun 2022 vom 30.06.2022 bis 02.07.2022 auf der Freilichtbühne Friesack (Vorbericht)

Festivalname: Under The Black Sun 2022

Bands: …And Oceans, Ancient Rites, Arkona, Darkmoon Warrior, Demonical, Darkestrah, Endezzma, Frostmoon Eclipse, Goath, Illum Adora, In Twilight’s Embrace, Kâhld, Liber Null, Lucifericon, Moribund Oblivion, Pseudogod, Psychonaut 4, Sarkrista, Satan Worship, Sur Austru, Total Hate, Whiskey Ritual, Deus Mortem, Odium Humani Generis, Mgla, Goath, Iron Kindl Pest, Naglfar, Archgoat

Ort: Friesack, Deutschland

Datum: 30.06.2022 – 02.07.2022

Kosten: 70 €

Tickets : https://folter666shop.de/

Genre: Black Metal, Extreme Metal, Death Metal

Link: https://www.facebook.com/events

Der tiefe Schlund des Extreme Metals öffnet Ende Juni / Anfang Juli nach einer Pause seine Tore. Das kleine wie feine Event mitten in den Brandenburger Wäldern in Friesack gehört zu einem der angesagtesten Black Metal Festivals in unserer Republik. Nach dem Grundsatz des Genres, weit weg vom Mainstream-Gedanken, wird diese Veranstaltung von Liebhabern der dunklen Klänge und bösartigen Riffs für Gleichgesinnte organisiert. Das Under The Black Sun in der Nähe von Berlin wird nach zwei unfreiwilligen Pausen somit wieder zum Treffpunkt der vielen Black Metal Anhänger, die es auch aus dem Ausland zu uns nach Deutschland zieht. Mit 70 Euro kann sich jeder Interessierte in dieses infernale Spektakel einkaufen.

Neben gestandenen Headlinern wie Naglfar, Archgoat oder Mgla bilden viele spannende Underground Kapellen die Basis für diese einmalige Veranstaltung, die im Zeichen der schwarzen Sonne steht. Unscheinbar setzt das Open Air Jahr für Jahr Nadelstiche. Die Beliebtheit in der Szene steigt somit unaufhörlich. Nur noch eine Woche läuft der Vorverkauf für dieses verdammte Wochenende! Die finale Running Order wird ebenfalls in der nächsten Woche über alle bekannten Kanäle veröffentlicht. Das kleine Einmaleins der Festivals ist überschaubar und kann unter folgendem Link (HIER!) aufgerufen werden. Viel Spaß bietet ein familiäres Wochenende, welches eingefleischte Jünger der bereits genannten Genres zusammenbringt. Ohne große Hürden kann man des Weiteren die Skandinavier Demonical oder Bands wie Satan Worship erleben. Das gesamte Line-Up findet ihr weiter oben oder stets aktuell auf der Seite des Veranstalters.