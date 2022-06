Monster Truck: veröffentlichen die neue Single “Get My Things & Go” am 24.06.

Die mit dem JUNO Award ausgezeichnete Rockband Monster Truck veröffentlicht am 24. Juni ihre neue Single Get My Things & Go. Der Song erscheint über BMG auf allen Streaming-Plattformen kurz nach der Veröffentlichung ihres Tracks Golden Woman.

Get My Things & Go ist ein blues-angehauchter Rock ’n‘ Roll-Kracher, der sich auf dem Weg ins kanadische Rockradio befindet. Er folgt auf das kürzlich veröffentlichte Golden Woman, ein rasanter, unerbittlicher Rock’n’Roll-Jam, der den ersten Track des mit Spannung erwarteten neuen Albums darstellt. Der Song erreichte Platz 6 der iTunes Rock-Charts und wurde auf allen Streaming-Plattformen sehr gut angenommen.

„Der Text von Get My Things & Go ist eine fiktive Geschichte über Verrat und Freiheit. Ich glaube viele Leute warten bis etwas Entscheidendes passiert, um sich mit ihrem Glück auseinanderzusetzen. In diesen Texten geht es darum, die Belastungsgrenze zu erreichen. Es geht darum den Motor zu starten, aufs Gas zu treten und alle anderen zu vergessen, um gesund zu bleiben. Ich bin mir sicher, dass wir das alle nachvollziehen können“, sagt Jon Harvey, Bassist und Leadsänger von Monster Truck. „Die Musik wurde von Jer komponiert, der gerade das Hauptriff jammte und meilenweit in seinem Groove drin steckte, als ich eines Tages hereinkam. Ich wette, er hatte es stundenlang gespielt. Es war so groovy, dass es sich anfühlte als hätte er tagelang daran gesessen! Ich dachte: „Verdammt, ich schreibe besser ein paar Worte und eine Melodie, die diesem köstlichen Jam würdig sind“, und es scheint, als wären wir genau auf der gleichen Wellenlänge gewesen.“

Weitere Infos könnt ihr hier nachlesen: