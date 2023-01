Monster Truck – Warriors

Southern Rock aus Kanada – mit ihrem stimmungsvollen Groove beleben Monster Truck seit 2009 die Szene. Versetzt mit klassischen Hard Rock Riffs geben die vier Musiker immer Vollgas. Seit ihrer Gründung steht das Line-Up und wurde bislang nicht geändert. Das vierte Album erschien bereits im September 2022, soll jedoch heute trotzdem unser Thema sein. Warriors knüpft nahtlos an True Rockers an. In etwas über 30 Minuten fliegen einem ganze zehn Hits um die Ohren. Mittlerweile bei BMG / Warner Music angekommen, bestätigen sie in null Komma nichts, warum sie nach 13 Jahren zu einem der größten Aufsteiger im Genre gehören. Mit dem Titeltrack Warriors den Stein ins Rollen gebracht, machen Monster Truck gleich beim Opener alles richtig. Wenn man mit einer solchen Nummer startet, kann nichts mehr passieren. Ein prägnanter Refrain fliegt einem wuchtig entgegen. Sänger und Bassist Jon Harvey zieht das Tempo an. Ihm folgen an der Gitarre Jeremy Widerman sowie Keyboarder Brandon Bliss und Steve Kiely am Schlagzeug. Gemeinsam drücken sie den Titeltrack dreieinhalb Minuten aus der Anlage. Den Wüstensand spürt man förmlich aus den Lautsprechern rieseln, während die Vier der Abendsonne galoppierend hinterherreiten. Gemächlicher geht es bei Fuzz Mountain zu, dafür reiben die Melodien kräftig aneinander, dass schnell ein Funkeln entsteht. Das Lagerfeuer entfacht, brennt, ohne ins Stocken zu kommen bis Still Got Fire lichterloh ab. Durch die kurzen Drei-Minuten-Sequenzen bleiben Monster Truck über die Spielzeit interessant, auch wenn es im Mittelteil sehr oft im ähnlichen Konzept zur Sache geht. In der Kürze liegt einmal mehr in diesem Genre die Würze. Klare Strukturen, keine Experimente, dafür aber konkrete Spielideen schneidern Monster Truck zu einem Anzug zusammen, der ihnen nicht nur sehr gut passt, sondern die Band in einem eleganten Licht erstrahlen lässt. Mitten im Getümmel Live Free oder Love & Time, die man ebenfalls nicht verachten darf.

