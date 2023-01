The Residents auf „Dog Stab! – The 50th Anniversary Tour“ am 21.02.2023 im Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Band: The Residents

Ort: Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt am Main

Datum: 21.02.2023

Kosten: 38,95 Euro, 41 Euro AK

Genre: Avantgarde

Besucher: ca. 450

Veranstalter: Mousonturm Frankfurt am Main (https://www.mousonturm.de)

Link: https://www.mousonturm.de/events/dog-stab/

Die aus San Francisco (USA) stammende Avantgarde Band The Residents geht auf ihre Dog Stab! – The 50th Anniversary Tour. Geplant war diese Tour eigentlich für 2021, aber dann kam Corona.

Fünfzig Jahre gibt es zu feiern für die Band, bei der niemand weiß, wer überhaupt dahintersteckt. The Residents sind wahrscheinlich das bestgehütete Geheimnis der Musikindustrie – Faceless Forever!

Die Gründung von The Residents reicht bis in die späten 1960er-Jahre zurück, damals noch ohne Bandnamen. Der erste Auftritt unter dem Bandnamen The Residents erfolgte 1971, ein Jahr später die Gründung des eigenen Plattenlabels Ralph Records.

Unzählige Studio- und Liveaufnahmen wurden seitdem veröffentlicht. Damit nicht genug, denn immer offen für Innovationen interessierten sich The Residents zu Beginn der 90er-Jahre verstärkt für CD-Rom-Produktionen, bei welchen sie die Sounds zu Computerspielen komponierten und Auszeichnungen bekamen.

Zum Gesamtwerk der Band zählen auch zahlreiche Mythen, die größtenteils von der Band selbst bei Interviews der Cryptic Corporation in die Welt gesetzt wurden. So vermutete man hinter den Eyeballs (den Masken der Musiker) bekannte Musiker. 2006 benannte die offizielle Website der Band die Bandmitglieder als „John, Paul, George and Reingold“, womit die Spekulation aus den 1970er-Jahren wieder aufgegriffen wurde, der zufolge sich die Beatles hinter den Residents verbergen würden. Schaut euch dazu doch einmal das Cover zum Album Meet The Residents an. Aber auch Musiker aus dem Zappa/ Beefheart Umfeld wurden hinter den maskierten Eyeballs vermutet.

Ob sich heute überhaupt noch die gleichen Musiker hinter den Masken befinden, darf infrage gestellt werden. Aber egal, spannend ist es auf jeden Fall!

Mittlerweile wechselt man auch die Masken, so trugen sie zum Beispiel in ihrem 2017 aufgeführten Programm In Between Dreams nicht mehr ihre berühmten und bekannten Eyeballs, sondern Masken von Pest-Doktoren des 17. Jahrhunderts, als ob sie die Pandemie geahnt hätten. The Residents waren ihrer Zeit schon immer voraus …

Das Programm ihrer Dog Stab! Tour, mit dem sie die fünfzig Jahre ihres Bestehens glorreich feiern, wird auf ihr legendäres Duck Stab! Album von 1978 fokussiert sein. Daneben wird die Aufführung des Programms auch Musik von Metal, Meat & Bone (ihrer Veröffentlichung vom Sommer 2020) beinhalten.

Also seid gespannt, The Residents sind immer unvorhersehbar und es wird in diesem merkwürdigen und einzigartigen Karneval des Chaos der Band auch einige unerwartete Überraschungen geben und dies ausgerechnet am Rosenmontag 2023 im Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main.

Man sollte sich diese außergewöhnliche Avantgarde Band unbedingt live ansehen. Ihre Touren sind rar, auch bei dieser Tour gibt es nur drei Auftritte in Deutschland.