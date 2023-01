Fallen Sanctuary: veröffentlichen Vinyl-Bonussong aus aktuellem Album „Terranova“

Am 24. Juni 2022 erschien über AFM Records das Debütalbum von Fallen Sanctuary, die von Serenity-Frontmann Georg Neuhauser und Marco Pastorino (Gitarrist bei Temperance) neu gegründete Melodic und Power Metal Band. Nun hat die Band den Vinyl-Bonustrack The Giant veröffentlicht, welcher bislang nicht in digitaler Form erschienen ist! Marco kommentiert:

„2022 war großartig, unser erstes Album Terranova bekam überall ein fantastisches Feedback, insbesondere von Fans des Melodic Metals. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, andere Tracks aus der Studio-Session mit euch zu teilen. Der erste heißt The Giant; einige von euch haben diesen Song bereits als Bonustrack auf der limitierten Vinyl-Edition von Terranova gehört. Ein bombastischer Metal Song mit unseren klassischen Trademarks, großartigen Melodien und großen Chören!“

Georg Neuhauser und Marco Pastorino freundeten sich 2018 während einer gemeinsamen Tournee an und stellten fest, dass ihre Vorbilder und ihr Geschmack nahezu deckungsgleich sind. Schnell war der Grundstein für Fallen Sanctuary gelegt, am Schlagzeug wird die Band von Alfonso Mocerino abgerundet, Bassist Gabriele Gozzi komplettiert Fallen Sanctuary bei Live-Auftritten.

Terranova wurde von Neuhauser / Pastorino produziert, wurde in der Groove Factory Udine, Italien und Rec.-It Telfs aufgenommen, und gemischt und gemastert von Jan Vacik in den Dreamsound Studios in München. Das Album ist am 24. Juni 2022 über AFM Records erschienen.

Fallen Sanctuary sind:

Georg Neuhauser – Gesang

Marco Pastorino – Gitarre

Alfonso Mocerino – Drums

Gabriele Gozzi – Bass

