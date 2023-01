Dispyria: veröffentlichen mit „The Curse“ das zweite Video vom neuen Album „The Story Of Marion Dust“

Dispyria legen mit einer zweiten Single aus The Story Of Marion Dust nach. Nachdem beim ersten Song noch der großartige Zak Stevens (Savatage, Trans Siberian Orchestra) die Geschichte vorantrieb, brilliert nun Carsten Lizard Schulz (Lazarus Dream, Devoid) in der Rolle des Ratsmitglieds.

„In dem über 5-minütigen Epos werden wir Zeuge, was nach der dunklen Verwandlung der unschuldigen und schüchternen jungen Frau Marion Dust in die Dämonin geschieht. Carsten „Lizard“ Schulz reist, verkleidet als ein Mitglied des „Rates der Wissenden“ durch die verschiedenen Dimensionen des „Ewigen Auges“ und versucht Marion von ihrem teuflischen Vorhaben abzubringen. Er wird Zeuge, wie Professor Smith vergeblich versucht Marions Meinung zu ändern. Komponist Juergen Walzer, der selbst gefilmt und dann schließlich das komplette Video selbst produziert hat nimmt uns mit auf eine Reise durch Dimensionen, Farben, Gefühle und progressivem Metal.“

Cast:

– Leadvocals & Darsteller: Carsten Lizard Schulz (Lazarus Dream, Devoid)“

– Eileen Scherer als Darstellerin der Marion & Aelyrea

– Juergen Walzer – Gitarre

– Markus Pfeffer (Lazarus Dream, Barnabus Sky)

Kamera: Kalle Klaas, Juergen Walzer, Susanne Esser (Stills)

Prosthetics & Make up: Susanne Esser

Dispyria – The Story Of Marion Dust ist das mittlerweile dritte Konzeptalbum über den Protagonisten Josh Devon und seinem Kampf gegen seine Dämonen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das Mädchen Marion Dust, das im Mittelpunkt des neuen Albums steht. Es handelt vom fatalen Schicksal des Mädchens, dass sich – mit übernatürlichen Kräften konfrontiert – entscheiden muss, welchen Pfad sie zukünftig geht, um diese Kräfte für Gut oder Böse zu nutzen.

Mastermind und Komponist Juergen Walzer ist es bei diesem grandiosen Konzeptalbum gelungen, Zak Stevens (Savatage, Trans-Siberian Orchestra) sowie Ralf Scheepers (Primal Fear) und Carsten „Lizard“ Schulz (Lazarus Dream) für die Vocals zu gewinnen. Weitere Gastmusiker sind Markus Pfeffer (Lazarus Dream) und Dezperadoz Gitarrist Wolfgang Sing. Musikalisch rangiert das Album zwischen Avantasia und Savatage.

Ein Meisterwerk des Progressive Metal – ohne dabei verspielt zu wirken oder sich in sich selbst zu verlieren – mit acht packenden Songs, die eine ergreifende Geschichte erzählen.

The Story Of Marion Dust Tracklist:

A Girl Called Marion The Mark Blue Mirror Eternal Eye The Resistance Fire Child Pandoras Box The Curse

Album Release

03.03.2023 in der Kammgarn Kaiserslautern / GER.

Tickets: www.kammgarn.de/programm/detail/2041/dispyria-1

Line-Up Album Cast:

Juergen Walzer – Guitars, Bass, Programming

Zak Stevens – Leadvocals (on 01, 02, 03, 04, 06)

Ralf Scheepers – Leadvocals (on 05)

Carsten „Lizard“ Schulz – Leadvocals (on 07, 08)

Roland Moschel – Hammond Organ

Markus Pfeffer – Leadguitars (on 03, 08)

Wolfgang Sing – Leadguitars (on 04, 07)

Sabrina Roth – Backingvocals

Stephan Hugo – Backingvocals

