Victor Smolski: veröffentlicht Musikvideo zu neuer Single „Unity“

Am 3. Februar 2023 erscheint über Massacre Records das brandneue Album von ex-Rage Gitarristen Victor Smolski.

Auf Guitar Force präsentiert die Gitarren-Ikone sein wohl vielseitigstes Werk. Smolski selbst betrachtet die Platte als eine Art Best-of-Album, auf dem er diverse Songideen von Rage, Almanac und Johann Sebastian Bach in neuen Visionen und Gewändern präsentiert. Zwischen kraftvollem und dynamischem Sound, von heftig verzerrten Gitarren bis hin zu klassischen Konzertgitarren- oder Sitar-Klängen; Guitar Force beeindruckt mit einem Wechsel aus Melodien und schnellen, technisch ausgereiften Parts. Zahlreiche, hochkarätige Gastmusiker bringen verschiedene Nuancen mit in die Arrangements, was dieses Album zu etwas ganz Besonderem macht.

Nach dem erst kürzlich veröffentlichten, ersten Song Self-Blinded Eyes, folgt heute ein weiterer Riff-Nachschlag samt einem Musik Video zur neuen Single Unity! Den Clip seht ihr ab sofort hier:

Smolski verrät uns über den Song: „Unity ist einer der beliebtesten Instrumental Songs meiner Karriere. Ich habe den Song für das Rage-Album Unity geschrieben. Dieser Track hat wirklich alles, was man mit der Gitarre machen kann: heftiges Riffing, dynamisches Solospiel mit allen möglichen Techniken: Swipe, Tapping und Slapping. Mit dem Song habe ich meinen Sound und Spielstil gefunden, der perfekt zu mir passt. Der Titel wurde bald schon so populär, dass ich meine Schule für den Online-Unterricht Unity Music School nannte.“

Sein neues Album Guitar Force wurde von Victor Smolski im Unity Music School Studio produziert und gemixt, und wurde von Martin Buchwalter im Gernhart Studio gemastert.

Guitar Force Tracklist:

1. Guitar Force

2. Bought And Sold (Instrumental Version)

3. World Of Inspiration

4. Darkness

5. Self-Blinded Eyes (Instrumental Version)

6. Satisfied (Instrumental Version)

7. Chapter 3 (Concert For Violin & Oboe With Orchestra)

8. Bourree (Suite 2)

9. Menuet (Suite 2)

10. Unity

Victor Smolski online:

www.victorsmolski.de

www.facebook.com/victorsmolskiofficial