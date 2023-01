Beyond The Black: neues Video zu dem Song ‚Free Me‘

Nachdem die Band ihre erfolgreiche Europatournee beendet hat, veröffentlichen Beyond The Black heute ihr brandneues selbstbetiteltes Meisterwerk Beyond The Black über Nuclear Blast Records. Die Band präsentiert außerdem ein neues Musikvideo zum Album-Fokus-Track Free Me.

Jennifer Haben kommentiert:

„Dieses Album ist der Inbegriff von Beyond The Black und es ist endlich dort angekommen, wo es hingehört: bei unseren Fans! Wir könnten heute nicht glücklicher sein und feiern die Veröffentlichung mit der kraftvollen und Mut machenden Message unserer neuen Single Free Me: Denk niemals, dass du diesen Weg allein gehen und das Gewicht der Welt einzig auf deinen Schultern tragen musst. Wir sind Eins und wir sind Viele“

Seht hier das Video zu Free Me:

