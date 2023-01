Siena Root: „Keeper Of The Flame“-Lyricvideo veröffentlicht

In wenigen Wochen, am 24. Februar 2023, wird das schwedische Rootrock-Quartett Siena Root endlich sein sehnlichst erwartetes achtes Studioalbum, Revelation, via Atomic Fire Records auf den Markt bringen, weshalb es heute noch einen letzten Appetithappen daraus präsentiert, ehe seine Fans die Platte in voller Länge genießen können werden. Jener Track hört auf den Namen Keeper Of The Flame. Ein leidenschaftlicher Song, der die weitreichende musikalische Vielfältigkeit des Albums einmal mehr unterstreicht und zu dem parallel auch ein von Gabriel Management gestaltetes Lyricvideo auf YouTube veröffentlicht worden ist. Darüber hinaus werden Siena Root dieses Frühjahr auch wieder an die Livefront zurückkehren, um ihr neues Material auf die Bühne zu bringen: So hat die Truppe nun, nachdem sie bereits letzten Monat für das bekannte, von Rockpalast organisierte Crossroads Festival (Bonn, DE @ Harmonie), auf dem sie am 17. März auftreten wird, angekündigt wurde, ein paar ausgewählte Warm-up-Shows auf dem Weg dorthin zu ihrem Fahrplan hinzugefügt. Die aktuelle Terminübersicht der Band (inkl. zweier Auftritte am Revelation-Erscheinungswochenende in ihrem Heimatland) kann unten eingesehen werden!

Die Band ergänzt: „Keeper Of The Flame ist ein zeitgemäßer Rockklassiker, vollgepackt mit kräftigem Gesang, Orgelklängen sowie bluesgetränkten Gitarrenlicks, begleitet von einem omnipräsenten, gefühlvollen roten Faden. Diese Ballade beleuchtet den Kontrast zwischen gegenseitiger Hingabe und Liebeskummer: langsam mit Rhodes-Klavier und herzzerreißendem Gesang beginnend, entwickelt sie sich gen Ende Stück für Stück zu einem vollwertigen Rocker.“

Treffend Revelation betitelt, ist die Platte wortwörtlich eine Offenbarung und das abwechslungsreichste Werk in Siena Roots Karriere geworden und führt die Hörerschaft durch eine gedankliche Reise statt nur schlicht Song an Song zu reihen. Die elf Tracks, die es letztendlich auf das Album geschafft haben, wurden einmal mehr analog im Silence Studio (Koppom, SE) und in den Root Rock Studios (Stockholm, SE), wo sie auch gemixt wurden, aufgenommen, ehe ihnen im Cutting Room Stockholm der letzte (Mastering-)Schliff verpasst wurde.

Ende der 90er Jahre gegründet, haben Siena Root über all die Zeit unentwegt an etwas Neuem gearbeitet, an ihrem Ansatz gefeilt und vielerlei Experimente gewagt – nicht nur, um die Musik für ihre Fans frisch zu halten, sondern insbesondere für sich selbst, um sich immer wieder aufs Neue herauszufordern. Ein offenes Geheimnis, stellt es doch einen der Hauptgründe dafür dar, dass die Truppe heute relevant wie eh und je ist. Einerseits mit Größen wie Deep Purple und Acts wie Dewolff tourend, hat das Quartett um die beiden langjährigen (Gründungs-)Mitglieder Love Forsberg (Schlagzeuger) und Sam Riffer (Bass) sowie Gitarrist Johan Borgström und Multitalent Zubaida Solid (Gesang, Keyboard) andererseits auch seit jeher seine eigenen, energiegeladenen Headlineshows auf die Bühnen gebracht.

Siena Root live:

24.02.2023 SE Sundsvall – Pipeline

25.02.2023 SE Örnsköldsvik – Musikhuset *NEU*

14.03.2023 DE Hamburg – Logo *NEU*

15.03.2023 DE Kassel – Goldgrube *NEU

16.03.2023 DE Worpswede – Music Hall *NEU*

17.03.2023 DE Bonn – Crossroads Festival @ Harmonie *NEU*