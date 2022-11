Siena Root: enthüllen neue digitale Single ‚Little Burden‘, samt Musikvideo

Sieben Studioalben in rund 20 Jahren Bandgeschichte: Die schwedischen Rootrocker Siena Root haben über all die Zeit unentwegt an etwas Neuem gearbeitet, an ihrem Ansatz gefeilt und vielerlei Experimente gewagt – nicht nur, um die Musik für ihre Fans frisch zu halten, sondern insbesondere für sich selbst, um sich immer wieder aufs Neue herauszufordern. Ein offenes Geheimnis, stellt es doch einen der Hauptgründe dafür dar, dass die Truppe heute relevant wie eh und je ist. Einerseits mit Größen wie Deep Purple und Acts wie Dewolff tourend, hat das Quartett um die beiden langjährigen (Gründungs-)Mitglieder Love Forsberg (Schlagzeuger) und Sam Riffer (Bass) sowie Gitarrist Johan Borgström und Multitalent Zubaida Solid (Gesang, Keyboard) andererseits auch seit jeher seine eigenen Headlineshows auf die Bühnen gebracht. Vor allem bei Letzteren laufen Siena Root Abend um Abend zur Höchstform auf und konnten so über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg viele Fans in aller Welt für sich gewinnen. So mancher jener Fans dürfte auch ihren kürzlichen Post-Corona-Touren beigewohnt haben und daher ganz genau wissen, womit die Band ihre zweijährige Zwangspause verbracht hat: mit dem Schreiben und Aufnehmen eines brandneuen Albums, das 2023 endlich das Licht der Welt erblicken wird – und zwar über ihre neuen Labelpartner von Atomic Fire Records!

Die Band kommentiert: „Die Flamme Siena Roots hat bereits vor vielen Jahren angefangen zu brennen und wie wir alle wissen, muss regelmäßig nachgefeuert werden, um diese am Leben zu halten. In diesem Fall sind wir nun auf ein wundervolles atomares Feuer getroffen: Wir sind stolz und freuen uns ungemein, bekanntgeben zu können, dass wir ab sofort zur Atomic-Fire-Records-Familie gehören und in diesem Zug Anfang 2023 unser neues Werk, das den Titel Revelation trägt, veröffentlichen werden. Mehr dazu in Kürze!“

Atomic-Fire-Records-Chef Markus Wosgien schwärmt: „Wir freuen uns riesig, dass Siena Root aus Schweden unser Roster ab sofort mit ihrem innovativen Mix aus Classic, Folk und Psychedelic Rock bereichern werden. Ihr musikalischer Werdegang und die stetige Evolution ihres Sounds hat uns vollkommen gebannt und wir denken, dass ihr neues Epos Revelation schlichtweg großartig ist und nicht nur viele Fans im Bereich des Rock, sondern auch darüber hinaus begeistern wird. Eine außergewöhnliche Band und wahre Könner ihres Fachs!“

Der Titel der kommenden Platte hält in der Tat, was er verspricht: Revelation ist schlichtweg eine Offenbarung und letztendlich das abwechslungsreichste Album in Siena Roots Karriere geworden, führt es doch wahrlich durch eine gedankliche Reise, statt nur schlicht Song an Song zu reihen. Aber damit nicht genug: Bereits jetzt gibt es in Form ihrer neuen Single Little Burden, die sie 2022 auch schon live gespielt haben, einen ersten Vorgeschmack auf Revelation zu hören. Zu diesem gibt es zudem ein Musikvideo, das unter Mithilfe von Linus Grane entstanden ist, auf YouTube zu sehen:

Die Band erläutert: „Dieser Song ist lediglich ein erster Eindruck von Siena Roots kommendem Abenteuer, mit dem wir die etwas schlichter gehaltene Seite unserer ‚Dynamic Root Rock Experience‘ vorstellen möchten. Er handelt vom Verlassen einer Stadt und den Erfahrungen, die ein solches Ereignis mit sich bringt. Little Burden versprüht einen Hauch von Melancholie und beschreibt das Gefühl des Kampfs, das einen ereilt, wenn man mit verschiedenen Problemen der Menschheit konfrontiert wird und Lasten, wie klein und unwichtig sie auch sein mögen, einen ermüden und manchmal sogar vergiften.“

Weitere Details zu Siena Roots mit Spannung erwartetem achtem Studiowerk werden noch vor Jahresende enthüllt werden, während der Albumvorverkauf ebenfalls zeitnah beginnen wird. Bis dahin viel Vergnügen mit Little Burden!

Siena Root live:

12.11. DK Kopenhagen – Spillestedet Stengade

18.11. SE Stockholm – Rock at Sea

Siena Root sind:

Zubaida Solid – Gesang, Keyboard

Johan Borgström – Gitarre

Sam Riffer – Bass

Love Forsberg – Schlagzeug

Siena Root online:

www.sienaroot.com

www.facebook.com/sienaroot