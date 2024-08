Hoflärm Festival vom 08.08. bis 10.08.2024 in Marienthal (Tag 1 und 2)

Eventname: Heinzelmännchen Hoflärm Festival

Bands: Wine Lips, Brant Bjork Trio, Poison Ruïn, Siena Root, Slomatics, Sacri Monti, Earth Ship, Bikini Beach, Thronehammer, Tornet, Dopethrone, The Great Machine, Ouzo Bazooka, Errorr, Astral Kompakt, Earthbong, A Place To Bury Strangers, Duel, The Dharma Chain, Black Mountain, DJ Fuschl Dynamite

Ort: Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal

Datum: 08.08. – 10.08.2023

Kosten: 132 Euro (3-Tages-Ticket)

Genre: Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock, Proto Metal, Doom Metal, Psychedelic Rock

Besucher: 800

Veranstalter: Heinzelmännchen Hofcafé

Link: https://www.facebook.com/events/1490899201728169

Fans von Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock, Proto Metal und Doom Metal finden sich seit 2019 zum Hoflärm Festival (Heinzelmännchen Hofcafé, Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal) ein.

Dieses Jahr feiert das Veranstalterteam um Caspar und Reiner bereits die sechste Ausgabe des Hoflärm Festivals. Nachdem letztes Jahr das ausverkaufte Jubiläum groß gefeiert wurde, soll es in diesem Jahr natürlich mit großartiger Musik weitergehen.

Das Hoflärm Festival im Westerwald hat sich bereits nach kurzer Zeit einen exzellenten Ruf bei Bands und Fans international geschaffen.

Tag 1

Seit dem ersten Hoflärm Festival vor sechs Jahren sind Heike und ich dabei und freuen uns natürlich auch in diesem Jahr auf das Event. Rechtzeitig wollen wir heute am Donnerstag dabei sein. Aber Shit Happens, es kommt noch was dazwischen. So sind wir erst um 18:45 in den Höhen des Westerwaldes, damit verpassen wir leider die ersten drei Bands Kant, Astral Kompakt und Ouza Bazooka. Gerade dass wir Astral Kompakt verpassen, ärgert mich immens. Mit dem liebgewonnenen Trio hätte ich mir gerne noch eine Auszeit live genommen. Ich persönlich liebe die Songs des Trios, die ihr Wesen in einem großartigen, schweren, fuzzigen Stoner/Doom Gewand haben. Rein instrumental gibt es von Astral Kompakt gewaltig etwas auf die Nüsse. Roniel, ihr Gitarrist, ist einer der fleißigen Helfer jedes Jahr auf dem Hoflärm Festival. Wenigstens kann ich mir die Obacht EP auf Vinyl noch mitnehmen. Auf der befindet sich zudem der Song Auszeit. Kollege Robin hat allerdings von der Band noch Fotos gemacht, lieben Dank Robin.

Direkt zu Beginn können wir Sabine und Jan Oberg mit Andrè Klein begrüßen. Unsere Lieblingsberliner sind natürlich schon da, denn sie sind mit dem Earth Ship eingeflogen, dazu aber mehr beim dritten Festivaltag!

So geht es für uns, nachdem wir eine Menge Freunde und Bekannte begrüßt haben, richtig los mit Siena Root. Das Quartett um Frontfrau und Sängerin Zubaida Solid, die mit ihrem neongelben Mantel auf der Bühne richtig auffällt, kann mit Vintage Rock / Classic Rock mit einem Schuss Folk überzeugen. Trotz ihres zwanzigjährigen Bestehens wirkt die Band recht erfrischend, vielleicht spielt ja die permanente Auffrischung durch neue Bandmember eine Rolle!? Zeitweise trat man sogar mit zwei Sängerinnen an.

Direkt im Anschluss ist das Brant Bjork Trio dran. Brant Bjork habe ich persönlich nun schon öfter erlebt. Auch auf dem Hoflärm Festival ist der ex-Kyuss Musiker nicht das erste Mal. 2022 war er hier mit seiner Band Stöner, nun also als Band Bjork Trio. Damals bei Stöner war deren Tourmanager Mario Lalli (Yawning Man). Dieser Mann ist selbst eine Legende, ohne den die ganze Stonerszene wohl keinen Bestand hätte, so jedenfalls Josh Homme von den Queens Of The Stone Age / ex-Kyuss. Die Besetzung bei Stöner waren die beiden ex-Kyuss Musiker Brant Bjork (Gitarre) und Nick Oliveri (Bass) und am Schlagzeug Ryan Gut. Mario Lalli hat in der aktuellen Besetzung den Bass von Nick Oliveri übernommen. Und der Mann kann was!!! Für mich ist die Besetzung des Brant Bjork Trios die bessere Stöner Besetzung. Darüber lässt sich natürlich streiten, aber es gefällt mir total. Dann sage ich doch mal: „Stoner Rules“.

Und schon sind wir beim letzten Act des heutigen Tages. Das sind Wine Lips aus Toronto, Kanada. Hervorgegangen aus einem Projekt zwischen Songwriter/Gitarrist Cam Hilborn und Schlagzeugerin Aurora Evans betrat man erstmals 2015 die Bühne. Wine Lips entpuppen sich als eine sehr erfrischende Garage Punk Psych Rocker Band, die hier eine tolle Show abreißt. Die drei Jungs im Vordergrund machen die Show und die zierliche Aurora Evans beherrscht im Hintergrund die Schießbude. Sie schaut verschmitzt zwischen ihrer Batterie und ich darf auch mal ein leichtes Lächeln von ihr erhaschen. Danach, wie immer, wenn Heike dabei ist, die Fahrt nach Hause!

Tag 2

Heute, am zweiten Tag, läuft alles glatt. Wir sind pünktlich zurück. Das ist überhaupt kein Fehler, denn Errorr eröffnen sensationell den heutigen Tag! Errorr (in eigener Schreibweise auch ERЯORR) sind eine Band aus Berlin, die vom schwedischen Musiker Leonard Kaage (The Underground Youth) gegründet wurde. Der Multiinstrumentalist Leonard Kaage hat auf dem Debütalbum Self Destruct (2023) fast alle Instrumente selbst eingespielt. Hier auf dem Hoflärm Festival ist es natürlich eine komplette Band. Der Garage/Noise Rock der Band knallt zum Beginn des zweiten Festivaltages richtig. Die Gitarren total übersteuert, machen den Auftritt zu einem Erlebnis. Das Album wird natürlich mitgenommen. Mist, ich hätte fragen sollen, ob die Gitarristin im weißen Kleid auch die Dame auf dem Albumcover ist. Sie sieht ihr jedenfalls sehr ähnlich.

Kommen wir nun zu Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft und „ And Now For Something Comletely Different“, denn das sind nun die folgenden Thronehammer zur vorangegangenen Band. Thronehammer lassen den Hammer mächtig schwingen. Die internationale Doomband besteht zwar bereits seit 2012, kommt aber erst so richtig in Schwung, als Bandleader und Gitarrist Stuart West Frontfrau Kat Shevil Gillham am Mikrofon dazuholt. Die Engländerin ist Dreh- und Angelpunkt auf der Bühne bei einer Band, die alles in Doom Schutt und Asche legt. Sie rotzt die Vocals raus und da gibt es auf der Bühne auch den einen oder anderen Kick-Ass. Das Album Incantation Rites hatte mir Kumpel Michael bereits von einem Gig der Band in Köln mitgebracht, das aktuelle Album Kingslayer muss heute dran glauben. Mit Kat Shevil Gillham unterhalte ich mich Backstage anschließend noch einige Zeit sehr nett.

Weiter geht es mit Bikini Beach, also eigentlich könnte man das Monty Pythons Zitat ja permanent hier nutzen. Also lasse ich es sein. Bikini Beach bitte nicht verwechseln mit The Bikini Beach Band aus England. Bikini Beach sind eine Garage Punk Band aus Konstanz, bestehend aus Nils Hagstrom, Charlotte Love und Drummerboy Flip. Das Powertrio vom Bodensee lebt von Distortion, Fuzz, Echos und Delays. Gitarrenpedale und Effektgeräte wurden für solche Bands regelrecht erfunden. Dreckiger Garage-Rock wird den Fans hier geboten. Auffällig dabei Charlotte Love mit rot funkelndem Haar, die wie ein Derwisch permanent über die Bühne springt. Soundmäßig etwas an The Fuzztones erinnernd, allerdings ohne diese zu imitieren.

Zwischendurch müssen wir uns natürlich immer wieder mit anderen netten Fans unterhalten und uns auch durch die angebotenen tollen Speisen in der Cuisine de Doom futtern. Alles zu recht guten Preisen und so was von schmackhaft. Gerichte, die man anderswo auf Festivals so nicht angeboten bekommt. Die nette Bedienung mit eingeschlossen. Chapeau meine lieben Freunde. Besonders zu empfehlen die Nussecken und die Schwarze Selen mit hausgemachter Soße. Ein großes Lob an Kathi Brück von uns!

Wen soll ich nun gestärkt zu einem Duel herausfordern? Ach nein, die spielen ja jetzt! Duel kommen aus Austin, Texas und sorgen jetzt für mächtigen Rabatz. Das Quartett habe ich schon öfter gesehen. Zuletzt letztes Jahr auf dem Heavy Psych Sounds Fest in Dresden, denn sie gehören zum Rooster des italienischen Labels. Mit dem Gitarristen Jeff Henson und Sänger Tom Frank an Gitarre und Gesang, spielen zwei ehemalige Scorpion Child Member bei der Band. Diese haben sich mittlerweile reformiert, allerdings ohne die beiden genannten Musiker. Tom Frank sagt mir später, dass bei denen nur noch ein Original-Member dabei ist. Aber zurück zu Duel, die erst 2016 gegründet wurden und voll im Saft stehen. Das merkt man dem Quartett an. Da geht es von der ersten Minute an auf der Bühne voll ab. Oldschool Seventies Psychdelic Stoner Doomer Metal gibt es auf die sensiblen Öhrchen hier auf dem Hoflärm Festival. Heavy Hard Rock und Metal, wie er sein sollte und nicht anders sein kann. Richtig Kick-Ass mäßig und schweinegeil – anders kann man das Ding, was der Vierer hier abreißt, nicht nennen und anders habe ich es nicht erwartet.

Dass dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen aufgesetzt werden kann, zeigen allerdings die nachfolgenden The Great Machine. Das Trio aus Israel durfte ich eben bereits Backstage begrüßen. Wer die Band das letzte Jahr auf dem Freak Valley Festival bereits gesehen hat (und das dürften einige der Fans hier sein) wird wissen, dass nun alles bisher Erlebte noch gar nichts gegen das ist, was jetzt folgt: The Great Machine, das ist ein gewaltiger Abriss, den die drei Jungs hier fabrizieren. Mehr irrsinnige Energie als The Great Machine geht einfach nicht mehr. Der absolute Wahnsinn kann es einfach nicht beschreiben, denn sie sind in ihrem Element! Das sind sie eigentlich immer, wenn sie irgendwo auftreten. Gegenüber dem letztjährigen Freak Valley Festival muss man ihnen heute zwar nicht den Stecker ziehen, aber auch hier passiert wieder Außergewöhnliches. Irgendwann haben sie es satt auf der Bühne zu bleiben und sie verlagern diese mitten ins Publikum, samt Schlagzeug. Dort sind dann nicht nur die Musiker außer Rand und Band, sondern die Fans auch. Mal wieder ein mega Spektakel mit The Great Machine.

Waren eben die Jungs schon stoned, so ist es anschließend Jesus. Nein jetzt folgen Stoned Jesus. Stoned Jesus sind den Fans der Stoner/Doomer Gemeinde schon lange ein Begriff. Die Band stammt aus der Ukraine. Ihr neues Album Father Light, welches bereits letztes Jahr erschienen ist, kommt mit einer eindeutigen Ansage daher: „All The Missiles In The World Can’t Destroy Freedom. Nothing Will Stop Truth“ Hinter Stoned Jesus steht im Wesentlichen Igor Sidorenko, der Gitarrist, Sänger und Frontmann. Ein Trio, welches einen kongenialen Sound oben auf der Bühne aus seinen Instrumenten herausholt! Igor ist das einzig verbliebende Gründungsmitglied seit 2009. Auch in diesem Jahr gab es erneut einen kompletten Besetzungswechsel, was der Musik von Stoned Jesus offensichtlich keinen Abbruch tut. Das Licht auf der Bühne tut sein Übriges dazu.

Richtig krank und laut wird es nun mit A Place To Bury Strangers. Das Trio um Bandgründer Oliver Ackermann ist für ohrenbetäubende Auftritte bekannt. Bei ihrem Auftritt vor ein paar Jahren auf dem Freak Valley Festival gingen Gitarren kaputt, weil sie mit voller Wucht zertrümmert wurden. Damals mit Drummerin Lia Simone Braswell, die ist allerdings schon wieder lange Vergangenheit. Eine Menge an Musikern und Musikerinnen durchstreifte bisher die Band. Wer heute Abend am Schlagzeug sitzt, kann ich nicht sagen und auch der Mann am Merch weiß nicht, ob der überhaupt auf einer Platte mit drauf ist. Wie zu erwarten, ist das jetzt echt starker Tobak, der hier abgeht. Indie, Noise Rock und Shoegaze. Fragmente und Performance erinnern teilweise an die frühen Sonic Youth. Bandurgestein, Komponist, Gitarrist und Sänger Oliver Ackermann zeigt mit seiner Band, was man machen kann, wenn man nicht vom Erfolg der Musik abhängig ist. Er muss sich keiner kommerziellen Vorgabe von Labels beugen. Als Gründer der weltweit angesehenen Effektpedal Firma Death By Audio ist er finanziell unabhängig und beliefert als Soundmagier den Rockzirkus. Einfach nur brachiales Gewitter, was hier abgeliefert wird. Mit der Lautstärke übertreibt man es heute allerdings und kommt auch der Bitte des Veranstalters nicht nach, diese (wegen der Nachbarn) doch bitte etwas herunterzufahren. Das ist sehr schade und auch ärgerlich, da man ansonsten hier doch so familiär ist. Zeitgleich gibt es auch noch ein Problem mit dem Abfluss an den Toiletten. Das ist jetzt natürlich Stress pur für Rainer und Caspar. Rainer kommentiert es lakonisch mit „Shit Happens“ und schmunzelt bei allem Stress dabei leicht! Die gute Laune lassen wir uns halt auf dem Hoflärm Festival von nichts und niemandem verderben.

Wir sind noch nicht durch, denn es kommt noch das Late Night Special. Das machen heute Abend Poison Ruïn. Die Band kommt aus Philadelphia in den USA. Poison Ruïn bewegen sich in einer Melange aus Metal, Punk, Stoner und anderen Einflüssen. Während die ersten Alben noch von Mastermind Mac Kennedy überwiegend alleine eingespielt wurden, ist man spätestens seit dem Album Harvest (2023) ein Quartett. Live und heute auf der Bühne sowieso. Die Band habe ich vorhin schon getroffen und mir die Platten mitgenommen. Äußerst sympathische Kerle, die mittelalterliche Fantasiegeschichten in ihre Songs einfließen lassen. Die Songs haben teilweise sehr lange epische Intros. Irgendwie hat diese Band für mich ein Alleinstellungsmerkmal. Heute holen sie auf dem Hoflärm Festival ihre verdiente Ernte ein.

Ganz bis zum Schluss bleiben wir allerdings nicht, denn wir müssen wieder fahren und wollen erneut frühzeitig hier sein. Der Bericht vom dritten Tag folgt in Kürze.

