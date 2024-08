Spinefarm: begrüßt Deadlands im globalen Roster

Spinefarm freut sich, die New Yorker Band Deadlands im Roster begrüßen zu dürfen. Zum Auftakt dieser neuen Partnerschaft hat die Band die neue Single Villain veröffentlicht.

Seht euch hier das Video zu Villain hier an:

„The narrator’s journey is one of empowerment, as they reclaim their strength and flip the script on their oppressor“, teilt die Band mit. „The imagery of setting traps and planning attacks symbolizes the strategic, calculated response to pride’s manipulative grip, transforming the victim into a formidable force. As the song culminates, the protagonist embraces their role as the Villain, illustrating how the fight against pride can lead to a dark realization of one’s own power by succumbing to the sin, losing themselves and ultimately their life in the process.“

Deadlands bringen frische und unerwartete Energie in den traditionellen Metal. Gründungsmitglied und Frontfrau Kasey Karlsen ist es gewohnt, ihre Karten offen auf den Tisch zu legen, denn sie schreibt seit ihrer Highschool-Zeit über ihre toxischen Beziehungen, Freundschaften, Nöte und aktuelle Ereignisse – im Grunde alles Themen, die ihr am Herzen liegen. Sie ist auch ein Social-Media-Star und hat dank ihrer fesselnden Inhalte über eine Million Follower auf allen Plattformen. CJ Arey, professionell bekannt als No Shade, kreiert Melodien für Gitarre und Bass, während er gleichzeitig sein eigenes Flair von Trap und filmischen Referenzen in die Produktion der Musik einbringt. Kyle OBraitis ist für das gesamte Schlagzeug von Deadlands verantwortlich. Seine knallharten Rhythmen und seine strategische Platzierung für jeden Song geben das Gefühl und die Richtung für jeden Track vor.

Die Band arbeitet derzeit an neuem Material für das Label, das sich um die sieben Todsünden dreht. Fans von Bands wie Asking Alexandria, Motionless In White, Escape The Fate, Falling in Reverse, Wage War und Bring Me The Horizon werden von Deadlands magisch angezogen.

Villain ist nur eine der sieben Todsünden, die von Deadlands auf euch zukommen. Bleibt dran für mehr.

Deadlands online:

https://deadlandsband.com/

https://www.facebook.com/deadlandsbandny/

https://www.instagram.com/deadlandsband/