Caliban: veröffentlichen “Dear Suffering“ feat. Joe Bad of Fit For An Autopsy

Als letzte Single vor der Veröffentlichung ihres kommenden Albums Back From Hell am 25. April veröffentlichen Caliban den härtesten Track des Albums, Dear Suffering (feat. Joe Bad of Fit For An Autopsy). Schaut euch das Video hier an:

Mit Dear Suffering tauchen Caliban weiter in die Tiefen ihrer Emotionen ein – dieser Track ist eine erdrückende Anti-Hymne, die Themen wie existenziellen Schmerz, innere Qual und die brutale Akzeptanz des Leidens als ewigen Begleiter erforscht.

Zusammen mit dem Gastmusiker Joe Bad (Fit For An Autopsy) festigt Dear Suffering das kommende Album Back From Hell als eines der bisher intensivsten Alben von Caliban, das ungefilterte Aggression mit Melancholie verbindet. Das Zusammenspiel zwischen Andreas Dörner und Joe Bad steigert die Intensität des Songs. Mit Dear Suffering reichen Caliban all jenen die Hand, die durch ihre eigene persönliche Hölle gegangen sind. Musikalisch ist es einer der dunkelsten und härtesten Songs von Caliban überhaupt.

Die Band sagt dazu: „Dear Suffering ist unsere Art, dem Schmerz direkt ins Auge zu blicken, anstatt vor ihm davonzulaufen. Es geht darum, die Dunkelheit anzunehmen, die Kämpfe, die uns formen, anzuerkennen und dieses Leiden in Stärke umzuwandeln. Dass Joe bei diesem Track dabei ist, verleiht dem Ganzen noch eine weitere Ebene der Intensität – wir wussten, dass seine Stimme rohe Aggression bringen würde, die dieser Song braucht, und er hat es absolut geschafft.“

Caliban – Back From Hell Tour 2025

In Hearts Wake, Cabal, Assemble The Chariots

27.04. (DE) Karlsruhe – Substage

28.04. (DE) Berlin – Metropol

29.04. (DE) Hamburg – Gruenspan

30.04. (NO) Oslo – Parkteatret

02.05. (FIN) Helsinki – Ääniwalli

04.05. (SE) Stockholm – Kollektivet Livet

05.05. (DK) Copenhagen – Pumpehuset

06.05. (NL) Eindhoven – Dynamo

08.05. (UK) Bristol – The Fleece

09.05. (UK) Birmingham – Asylum

10.05. (UK) London – The Dome

12.05. (CH) Zurich – Komplex 457

13.05. (DE) Munich – Backstage

14.05. (AT) Vienna – Flex

15.05. (HU) Budapest – Dürer Kert

16.05. (PL) Krakow – Kwadrat

17.05. (DE) Leipzig – Conne Island

18.05. (DE) Cologne – Essigfabrik

Tickets: https://calibanmetal.com/#live