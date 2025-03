Hate: veröffentlichen am 02.05. ihr neues Album „Bellum Regiis“ über Metal Blade Records

Hate veröffentlichen mit Bellum Regiis ihr dreizehntes Album und präsentiert sich dabei aggressiver und mutiger als je zuvor. Die neun Songs des Albums zeigen, wie der Sänger und Gitarrist ATF Sinner, Gitarrist Domin, Schlagzeuger Nar-Sil und Bassist Tiermes einen modernen Sound mit einer unheimlichen Atmosphäre und Tiefe entwickeln. Produziert von David Castillo (unter anderem Candlemass, Carcass, Dark Tranquillity, Katatonia) im Grondahl Studio in Stockholm, ist Bellum Regiis lyrisch gesehen ein „auf Menschlichkeit fokussiertes und persönliches“ Album im Vergleich zu Rugia aus dem Jahr 2021. Die Songs bieten eine zeitgemäße akustische und visuelle Erkundung eines Kampfes um Macht und alles, was damit einhergeht, so Sinner.

Die 1990 in Warschau gegründete Band Hate gilt als „Markenzeichen der Konsistenz“ und wird als „schnittiges und straffes Death-Metal-Monster“ gefeiert. Seit dem Album Tremendum von 2017 hat sich die Band auf die Natur und ihre Geheimnisse als Hauptinspirationsquelle konzentriert. Sinner erklärt: „Whether that’s the nature within us, around us, or that we see from afar, the perspectives gained and how they relate to different overarching themes have driven each album.“ Während Auric Gates Of Veles von 2019 den Tod, insbesondere die slawische Wahrnehmung des Todes, thematisierte, beschäftigt sich Bellum Regiis mit der Menschheit und warum wir als Wesen so tief motiviert sind von Konzepten wie Macht, Reichtum, Ruhm und Glauben. Das Hauptthema ist ein Kampf um Macht und alles, was damit verbunden ist.

Der Titel des Albums, der sich mit „Ein Krieg der Königreiche“ oder „Ein Krieg der Könige“ übersetzen lässt, spiegelt die schwierigen Fragen rund um Macht wider – macht uns der Erwerb von Macht abweichend oder sind wir von Natur aus abweichend? Der Titeltrack verkörpert das Leitmotiv des Albums. Sinner beschreibt: „As a song, Bellum Regiis has both a deep melancholy and a sense of grandeur. The vocals laid down by (renowned singer and voice teacher who runs a holistic arts center in Bialystok) Eliza Sacharczuk give the song a strong sense of time. Whether that’s nostalgia, reminiscence, regret, or preparation for the future is in the eye of the beholder. These wars, these struggles, have been ongoing since the dawn of our existence. Whether they are futile or not, they are scars on our very nature.“

Fans könnten Gemeinsamkeite zwischen Erebos und Bellum Regiis in der Charakteristik der Kompositionen und dem Gesamtklang feststellen, wobei Bellum Regiis stilistisch reicher und mit mehr Black Metal-Elementen angereichert ist. Sinner merkt an: „Between female vocals, orchestration, samples, and acoustic guitars, there are a lot of moving pieces that help set this album apart. My vocals have also changed quite a bit over the years. They’re more nuanced and wider-ranging, able to portray emotions and meanings in a more powerful way.“

Im Vorfeld der Veröffentlichung präsentierte die Band am 25. März ihre erste Single Iphigenia. Sinner erläutert: „In Greek mythology, Iphigenia was the daughter of King Agamemnon and Queen Clytemnestra, and a princess of Mycenae. The music came first in this case, but there was an immediate need to fill with content and the story of Iphigenia seemed to connect with it beautifully. It’s a story about sacrificing your life for a greater cause. But the example of Iphigenia is striking because she at one point is given a choice and can save her own life, yet she decides to be put to death and in this way help support the Greek side in the Trojan War. It’s a story of sacrifice which would, all the way since the days of Aeschylus and Euripides, divide an audience of listeners. Is it monstrous of her father to be willing to sacrifice her due to the pressure of his generals? To appease Artemis? Is it then heroic or brainwashed that she would sacrifice herself for her people’s cause?“

Seht euch das Video zu Iphigenia hier an:

Bellum Regiis – Trackliste:

1. Bellum Regiis

2. Iphigenia

3. The Vanguard

4. A Ghost Of Lost Delight

5. Rite Of Triglav

6. Perun Rising

7. Alfa Inferi Goddess Of War

8. Prophet Of Arkhen

9. Ageless Harp Of Devilry

Bellum Regiis wird auf CD, digitalen Formaten sowie als LP in folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

180g Schwarz

Grau Marmor

Silber Schwarzstaub (Ltd. 300)

Gold Schwarzstaub (Ltd. 200)

Schwarz/Weiß Spritzer (US Exklusiv Ltd. 350)

Hate werden Ende April mit Venom, Inc. und Krisiun auf Europatour gehen. Im Oktober wird die Band Vltimas auf einer Lateinamerika-Tour unterstützen, gefolgt von einer kurzen Reihe von Headliner-Shows durch Polen im November.

Hate

w/ Venom Inc., Krisiun, Ater

4/23/2025 Cafe Central – Weinheim, DE

4/24/2025 DVG – Kortrijk, BE

4/25/2025 The Bread Shed – Manchester, UK

4/26/2025 Lost Lane – Dublin, IE

4/27/2025 The Fleece – Bristol, UK

4/28/2025 229 – London, UK

4/29/2025 Effenaar – Eindhoven, NL

4/30/2025 Paard – The Hague, NL

5/01/2025 Iduna – Drachten, NL

5/02/2025 Kulturpalast – Hamburg, DE

5/03/2025 Forum – Trier, DE

5/04/2025 Backstage – München, DE

5/05/2025 Rock Café – Prague, CZ

5/06/25/25 Orwo Haus – Berlin, DE

5/07/2025 Progressja – Warszawa, PL

5/08/2025 Kwadrat – Krakow, PL

5/09/2025 Barba Negra – Budapest, HU

5/10/2025 Boogaloo – Zagreb, HR

5/11/2025 DK ZSR – Zvolen, SK

5/12/2025 Form Space – Cluj, RO

5/13/2025 Quantic – Bucharest, RO

5/14/2025 Joy Station – Sofia, BG

5/15/2025 Principal – Thessaloniki, GR

5/16/2025 Gagarin – Athens, GR

5/17/2025 MKC – Skopje, MK

Abschlusskonzert

8/21/2025 Kaltenbach Open Air – Kaltenbach, AT

Hate

w/ Vltimas

10/02/2025 Fabrique Club – São Paulo, BR

10/03/2025 Mister Rock – Belo Horizonte, BR

10/04/2025 Teatro Cariola – Santiago, CL

10/05/2025 Miami Receptions – Quito, EC

10/08/2025 Peppers Club – San Jose, CR

10/09/2025 The Yard – San Pedro Sula, HN

10/10/2025 Ace Of Spades – Bogota, CO

10/11/2025 Circo Volador – Mexico, MX

Hate Besetzung:

Perun V. (aka ATF Sinner) – Rhythmus-/Akustikgitarren, Gesang

Domin – Leadgitarren

Nar-Sil – Schlagzeug

Tiermes – Bass

Facebook: https://www.facebook.com/HATEOFFICIAL

Instagram: https://www.instagram.com/hateofficial