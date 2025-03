Vitrifier: das Deathgrind-Duo bringt mit „Codex Absurdum“ die Ohren zum Bluten

Vitrifier ist ein Deathgrind-Projekt von Steve Peck und Eric Siemens. Ihre Musik ist das akustische Äquivalent dazu, von einem Presslufthammer niedergeschlagen zu werden, und dennoch findet man es amüsant. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Ohren der Hörer mit verrückten Blast Beats und coolen melodischen Elementen zu zerstören, die falsche Hoffnungen wecken, bevor man von unvermeidlichen brutalen Breakdowns erdrückt wird.

Das Debütalbum Codex Absurdum wurde am 23.03.2025 veröffentlicht und ist das Herzensprojekt der beiden, das etwa sechs Jahre in der Entstehung war. Was als einige Demos und isolierte Metalfragmente begann, hat sich nun zu einem viszeralen Kraftpaket von 20 grindenden Tracks mit absurden, abstrakten und leicht humorvollen Themen entwickelt. Die Instrumentals und Texte dieses Albums wurden in Kellerstudios und durch Online-Zusammenarbeit erstellt.

Steve und Eric trafen sich 2019 im Musikprogramm der MacEwan University bei Recitals. Vollständig zusammengearbeitet haben sie jedoch erst mit der Gründung der Ska-Punk-Band Paint Bomb im Jahr 2022, zusammen mit Alex Bauer und Brass Staggerton. Ihre Liebe zur extremen Musik führte sie schließlich dazu, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen.

Die Einflüsse von Steve stammen aus dem Grindcore der späten 90er bis frühen 2000er Jahre, wie Pig Destroyer, Burnt by the Sun, Nasum und Human Remains, während Eric von Deathcore und Death Metal, wie Whitechapel, Slaughter to Prevail, Cannibal Corpse und Dethklok, inspiriert wurde. Durch die Kombination ihrer Klänge haben sie Tracks geschaffen, die gleichermaßen brutal, technisch und melodisch sind. Codex Absurdum verspricht, sowohl modernen als auch alten Grindcore-Fans eine neue Perspektive auf das Genre zu bieten.