Hoflärm Festival 2024: weitere Bandbestätigungen für das Festival vom 08.08. bis 10.08.2024

Fans von Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock, Proto Metal und Doom Metal finden sich seit 2019 zum Hoflärm Festival (Heinzelmännchen Hofcafé, Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal) ein.

Dieses Jahr feiert das Veranstalterteam um Caspar und Reiner bereits die sechste Ausgabe des Hoflärm Festivals. Nachdem letztes Jahr das ausverkaufte Jubiläum groß gefeiert wurde, soll es in diesem Jahr natürlich mit großartiger Musik weitergehen.

Das Hoflärm Festival im Westerwald hat sich bereits nach kurzer Zeit einen exzellenten Ruf bei Bands und Fans international geschaffen. Welche Strapazen die Freunde Mike aus Irland und sein Kumpel Marco aus Berlin auf sich nahmen, um beim Festival in den Westwoods Of Germany dabei zu sein, könnt ihr hier im Livebericht von 2022 nachlesen. Hier kommt ihr zu Festivalbericht des Jubiläumsjahres 2023.

Die Veranstalter haben nun weitere Acts angekündigt:

Bandurgestein, Komponist, Gitarrist und Sänger Oliver Ackermann wird mit seiner Band A Place To Bury Strangers das diesjährige Hoflärm Festival rocken. Als Gründer der weltweit angesehenen Effektpedal Firma Death By Audio ist er finanziell unabhängig und kann so seiner Passion mit der Band nachgehen. Die Fans dürfen sich auf einen intensiven Gig freuen.

Vancouver ist ein geschäftiger Seehafen an der Westküste Kanadas. Von dort kommen die Psych Rocker Black Mountain, um in diesem Jahr die Westwoods Of Germany mit ihrem einzigartigen Klang zu verzaubern.

Die aus Austin / Texas stammenden Duel entstanden 2016 aus der Asche von Scorpion Child. Seitdem befinden Duel sich auf der Überholspur und haben nahezu jedes Stoner Festival bespielt. Bei Duel riechst du das Weed, schmeckst das Blut und den Schweiß. Die Jungs sind so was von Old School Seventies. Mehr geht nicht.

Der Kölner DJ Fuschl Dynamite wird zwischen den Acts und bei den After Shows auflegen.

Hier das aktuelle Line-Up:

Wine Lips, Brant Bjork Trio, Poison Ruin, Home Front, Siena Root, Slomatics, Sacri Monti, Earth Ship, Castle Rat, Bikini Beach, Thronehammer, Tornet, Dopethrone, The Great Machine, Ouzo Bazooka, Errorr, Astral Kompakt, Earthbong, A Place To Bury Strangers, Duel, DJ Fuschl Dynamite

Tickets sind hier noch verfügbar. Ihr solltet euch allerdings beeilen, denn erfahrungsgemäß sind die Tickets schnell weg!

