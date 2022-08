Hoflärm Festival vom 11.08. bis 13.08.2022 in Marienthal

Eventname: Heinzelmännchen Hoflärm Festival

Bands: Dozer, Stöner, Naxatras, Jesus Chrüsler Supercar, Monocluster, Greenleaf, Nebula, Wucan, Acid Mammoth, Slomosa, Black Rainbows, Odd Couple, Daily Thompson, Skraeckoedlan, Galactic Superlords, Slowshine, Purple Dawn, Gallons Of Mud, Sarkh, Out Demons Out

Ort: Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal

Datum: 11.08. – 13.08.2022

Kosten: 99 Euro (3-Tages-Ticket) zzgl. Gebühr und Steuer

Genre: Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock, Proto Metal, Doom Metal, Psychedelic Rock

Besucher: 666

Veranstalter: Heinzelmännchen Hofcafé

Fans von Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock, Proto Metal und Doom Metal finden sich seit 2019 zum Hoflärm Festival (Heinzelmännchen Hofcafé), Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal ein.

Nach zwei Jahren der sogenannten Hoflärm Backyard Veranstaltungen unter strenger Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien, nun endlich das “volle“ Programm.

Die Veranstalter haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, damit das Hoflärm Festival im Westerwald in aller Stoner-Munde ist und der Hof bebt. Vom 11.08. bis 13.08.2022 wird es in Marienthal das Hoflärm Festival zum ersten Mal sogar über drei volle Tage geben! Heike und ich sind erneut für Time For Metal dabei. Vielen Dank an Caspar und Reiner für die Einladung!

1. Tag Donnerstag, 11.08.2022

Heute bin ich doch alleine unterwegs, denn Heike muss noch arbeiten. Also im Sharan (mit Matratze) hoch in den Westerwald, um pünktlich da zu sein, denn Opener sind die mächtigen Acid Mammoth aus Griechenland und die will ich nach zwei Albenreviews endlich einmal live sehen. Auf die freue ich mich besonders. Alles klar und auch frühzeitig angekommen. Caspar begrüße ich direkt am Eingang und rein ins Vergnügen. Caspar ist gerade im Moment nicht so begeistert, denn Monolord haben ihm und auch Alcatraz in Belgien abgesagt. Einer der Musiker ist plötzlich erkrankt. Das ist natürlich jetzt eine Hammeraufgabe für Caspar, die er zur Zufriedenheit aller dann auch löst. Dazu später.

Heute Nachmittag ist es noch recht übersichtlich hier. Das ist aber für einen Donnerstag nicht unüblich. Ich treffe Reiner, der mir bestätigt, dass mein Freund Mike aus Irland und seinem Kumpel Marco aus Berlin bereits angekommen ist. Das ist echt eine irrwitzige Geschichte. Mike treffe ich einmal im Jahr beim Desertfest in Berlin. Dort war er dieses Jahr verhindert. Ich maile ihm, dann solle er doch bitte zum Hoflärm kommen und schicke ihm den Link. Kurze Zeit später meldet er sich und sagt: „Tickets gebucht – wir sehen uns.“ Auf den verrückten Kerl freue ich mich unheimlich.

Reiner hat ihn und Kumpel Marco heute Mittag im Wald aufgegabelt und die beiden, die dort mit einem Einkaufwagen von Hamm aus unterwegs waren, mit auf den Hof genommen. Das bestätigen mir die beiden, für die Reiner ab nun ihr Engel/Lebensretter ist. Die haben bis dato auch schon einen irren Trip hinter sich: Mike ist von Dublin nach Berlin geflogen, hat dort Kumpel Marco abgeholt und die beiden sind dann mit dem Flixbus nach Köln gefahren. Dort haben sie auf der Domplatte gepennt und sind heute Morgen per Bahn nach Hamm gefahren. Einfach crazy, die beiden Jungs!

Wie mittlerweile üblich, wird das Festival von Sängerin Katharina Heldt und Schlagzeuger Carsten Krohn von den Kölnern Galactic Superlords eröffnet. Sie machen zu den jeweiligen Bands die Ansagen.

Es beginnen heute Acid Mammoth mit ihrem Urzeit Doom. Drei Alben hat das hellenische Quartett um das Vater/Sohn Gespann Babalis bereits herausgebracht. Ich selbst durfte Reviews zu den letzten Alben Under Acid Hoof und Caravan machen. Eine Doomwalze nach der anderen wird unter die gierigen Doomjünger geschleudert. Wie ich es von den Griechen erwartet habe, treibt die Acid Mammoth Karawane heute live eine Symbiose aus dunklem, heftigem und fuzzigem Doom voran. Jeder der einzelnen Songs ist in seiner unerträglichen Schwere ein gewaltiges Mammut. Chris Babalis Senior jagt im Black Sabbath T-Shirt ein Iommi Gedächtnis Riff nach dem anderen raus. Nach dem Gig treffe ich mich mit dem Quartett und wir unterhalten uns. Leider ist die Under Acid Hoof Vinyl restlos ausverkauft, sodass ich die nicht mitnehmen kann. Chris Babalis Junior gibt mir dafür eine CD mit, damit ich es überbrücken kann, bis ich die Vinyl habe. Wir werden uns auf jeden Fall im Oktober beim Heavy Psych Sounds Fest in Berlin wiedersehen.

Weiter geht es mit Daily Thompson. Also jetzt nicht der Zehnkämpfer, sondern die Band aus Dortmund. Mit Bassistin/Sängerin Mercedes „Mephi“ Lalakakis habe ich mich eben bereits unterhalten und ein Selfie gemacht. Auch zu Daily Thompsons neuem Album God Of Spinoza (ihrem bereits fünften Album) durfte ich ein Review machen. Daily Thompson haben hier auf dem Hoflärm eine große Fanbase, denn sie rockten hier bereits vor zwei Jahren beim Hoflärm Backyard gewaltig ab. Einen Mix aus Stoner Metal, Grunge, Alternative Rock und Noise Rock mit männlichem und weiblichem Wechselgesang gibt es auf die Ohren. Ähnliches hatte ich vor Kurzem bei The Well auf dem Desertfest in Berlin. Erwähnen sollte ich noch, dass bei Daily Thompson der Schlagzeuger gewechselt hat. Das Staffelholz hat mittlerweile Thorsten Stratmann übernommen und der trommelt sich das Herz aus der Brust.

Hoflärm Edelfan Patricia ist mittlerweile eingetrudelt (sie musste auch noch arbeiten). Sie zeigt mir das ihr überreichte (umgekehrte) Kreuz, welches sie für den Kauf des 333er-VIP-Tickets erhalten hat (drei Jahre Festival und Extras). Es ist auch ein 666er-VIP-Ticket erhältlich (sechs Jahre Festival und Extras). Tolle Sache von Patricia, die gerne dieses geile Festival unterstützt und seit der ersten Ausgabe dabei ist. Kati und Carsten weisen vor der nächsten Ansage darauf hin. Falls jemand von euch Interesse an eines dieser limitierten Tickets hat, wendet auch an den Veranstalter über dessen Seite.

Die Berliner Odd Couple sind nun dran. Das Duo, welches aus der Psychedelic Rock Band Suns Of Thyme hervorgegangen ist, ist schwierig, in eine Kategorie einzugrenzen. Irgendetwas zwischen Garage Rock, Kraut Rock und Psychedelic Rock, ein bisschen Noise auch noch. Es macht auf jeden Fall Spaß, was Jascha Krafft und Tammo Dehn, die sich live mit einem weiteren Mitspieler präsentieren, da oben auf der Bühne veranstalten. Ganz so ernst neben sie sich mit ihren witzigen Texten auch nicht.

Den heutigen Abschluss machen die aus der Nähe kommenden Westerwälder Sarkh. Sarkh sind heute auf dem Hoflärm der absolute Hammer. Hier stimmt heute Abend einfach alles. Licht, Ton und Ambiente in Perfektion. Erstmals kennengelernt habe ich das Instrumental Trio Sarkh an gleicher Stelle beim Event Pizza.Beer&Music. Damals spielten Bassist Falko (zugleich auch Soundmann auf dem Hoflärm und auf dem Freak Valley Festival), Gitarrist Johannes und Schlagzeuger Johannes vor bzw. auf einem Traktoranhänger sehr intim. Heute spielt die Band Sarkh auf der großen Bühne als gewaltiger Headliner. Noch eine Änderung gibt es bei dem Trio Sarkh, denn die Gitarre hat mittlerweile Ralph von Johannes übernommen und dieser strahlt eine Menge positive Energie aus, die sich auf seine Mitspieler und Fans überträgt. Da freuen sich heute hier im Westerwald die Muttererde und das Ackerland (beides Songs von Sarkh).

Großartiger und denkwürdiger Auftritt des Westerwälder Trios hier. Danach geht es ab auf die Matratze zum Schlafen.

2. Tag Freitag, 12.08.2022

Zuerst einmal nach Hause frühstücken und Heike abholen, um dann wieder hoch in den Westerwald aufs Hoflärm zu fahren. Ich habe heute Geburtstag und bekomme von Heike ein großartiges Geschenk: Merch Ohne Meckern. Heike meckert sonst ja immer, weil ich zu viel Merch (T-Shirts und Platten) mit nach Hause nehme. Das geht wohl vielen anderen Männern auch so (so jedenfalls die Rückmeldung von vielen Kumpeln). Heute will sie nicht meckern und mir sogar mein Merch bezahlen! Echt ein tolles Geschenk und ich bedanke mich mit vielen Merchkäufen heute bei ihr 😉

Bereits kurz nach 14 Uhr geht es heute los. Opener sind Purple Dawn, die ich vor Kurzem bereits als Support von Bongzilla in Köln kennengelernt habe. Am frühen Mittag gibt es bereits gemächlichen Doom mit starkem Heavy Rock Anteil auf die Ohren. Das lädt hier zum gemächlichen Headbangen ein und ist sehr kurzweilig. Das aus Köln stammende Trio um Florian Geiling (Schlagzeug), Timo Fritz (Gitarre) und Patrick Rose (Gesang, Bass) kann hier begeistern. Viele kennen das Trio schon von seinem diesjährigen Auftritt beim Freak Valley Festival, bei dem sie kurzerhand als Ersatz eingesprungen sind.

Neben dem Hoflärm T-Shirt wird am Stand von Purple Dawn das erste Merch auf heutigen Tag auf Kosten von Heike geordert.

Veranstalter Caspar ist gut drauf. Mittlerweile ist auch über die Bandseite von Monolord bekannt, dass diese abgesagt haben. Caspar hat dafür eine Band an Land ziehen können, die mehr als nur Ersatz ist, nämlich Dozer. Die spielen heute noch auf dem Alcatraz Festival in Belgien und kommen morgen rüber. Coole Sache, die Hälfte der Band spielt ohnehin morgen mit Greenleaf hier, da kann man den Rest ruhig mitbringen.

Weiter geht es mit Slowshine. Nanu, wieso nennen sich Earth Ship nun Slowshine fragen sich wohl einige. Slowshine sind tatsächlich Jan und Sabine Oberg und André Klein von Earth Ship. Jan Olberg hat mal wieder ein neues Projekt am Start. Ein Heavy Noise Projekt, welches sich an Post Punk, Stoner Rock, Sludge und Shoegaze orientiert. Dem Trio hat es ja letztes Jahr hier so gut gefallen, dass sie das ganze Wochenende hiergeblieben sind. Ich unterstelle ihnen, dass sie extra deswegen dieses Projekt hervorgerufen haben. Ich freue mich jedenfalls, das sympathische Berliner Trio hier erneut zu sehen. Die coole Mucke kann nicht nur mich hier erfreuen. Ich erwarte nächstes Jahr eine Wiederkehr mit Grin, dem anderen Projekt der Olbergs! Ach so Caspar, der Jan wäre nicht abgeneigt, hat er mir gesagt.

Weiter geht es mit den Schweden mit dem unaussprechlichen Namen Skraeckoedlan. Ich habe es mehrfach versucht, diesen Namen auszusprechen, kann es aber immer noch nicht. Auch nach persönlicher Lehrstunde der Musiker am Merchstand nicht. Jetzt weiß ich allerdings, dass es der Name eines Dinosauriers ist. Mächtig wie Dinosaurier ist es auch, was die Band auf der Bühne bringt. Fette Riffs, mit ordentlich Fuzz, mit donnernder Stimme. Die scheinen dabei noch eine Menge Spaß zu haben. Vor, auf und neben der Bühne sieht man die Jungs während des gesamten Festivals. Die wollen auch morgen noch hier sein und ihre Freunde von Greenleaf anfeuern. Auch wenn man den Namen nicht aussprechen kann, sollte man sich die Band merken.

Die Norweger Slomosa habe ich vor Kurzem erst in Berlin beim Desertfest gesehen. Slomosa mit ihrem Markenzeichen, dem Kamel, können natürlich auch hier mit ihrem abwechslungsreichen Stonerrock überzeugen. Slomosa sind eine der Lieblingsbands von Caspar und der ist natürlich sehr happy, sie hierzuhaben. Auch hier wird Spaß großgeschrieben. Bassistin und Sänger haben permanent ein Lächeln auf den Lippen. Da will ich mir noch eine Vinyl mitnehmen, die sind ihnen wohl abhandengekommen, wie sie mir am Merchstand erklären. Sehr schade. Muss ich bis zum nächsten Konzert von Slomosa warten.

Mit Nebula folgt eine Legende der US-Stonerszene, die bereits 1997 aus Mitgliedern von Fu Manchu hervorgegangen ist. Das Trio um Frontmann Eddie Glass kann hier voll überzeugen und abrocken. Nebula sind übrigens eine der Bands, die bei der Serie Live In The Mojave Desert mitmachen durften. Historische Aufnahmen in der Wüste von einigen mächtigen Stonerbands, unter anderem auch Stöner und Earthless waren dabei.

Das junge Quartett Naxatras aus Griechenland verzaubert anschließend mit seinem psychedelischen und spacigen Rock die Menge hier auf dem Hoflärm. Sie malen einige Soundlandschaften im Stile der Seventies an den dunkler werdenden Himmel im Westerwald.

Am dunkler werdenden Himmel hier in Marienthal zeichnen sich anschließend sogar Black Rainbows ab. Zumindest die Italiener Black Rainbows sind hier. Die Heavy Psych Stoner out of Space Black Rainbow sind mir nicht unbekannt, denn die habe ich das erste Mal in Berlin auf dem labeleigenen Heavy Psych Sound Festival 2019 gesehen. Dieses Jahr dann erneut auf der großen Bühne beim Desertfest in Berlin. Die Jungs schleudern den Fans hier wie erwartet mächtige Heavy Riffs um die Ohren. Frontmann Gabriele Fiori ist übrigens der Labelchef von Heavy Psych Sounds. Das Label dürfte wohl zu den führenden Stonerlabels in Europa gehören und hat auf dem diesjährigen Hoflärm einige Bands am Start.

Den Abschluss machen heute Abend Monocluster aus Köln. Vom Namen wahrscheinlich nicht die bekannteste/größte Band am heutigen Tag hier. Bewusst jedoch von Caspar zum Abschluss des Festivaltages auf die Running Order gesetzt. Das Trio, welches seine Musik selbst als Stoner und Psychedelic Death Blues bezeichnet, dankt es dem Veranstalter. Ähnlich wie gestern Sarkh verwandeln sie heute das Hoflärm zu einem einzigartigen Erlebnis. Chapeau!

Heute heißt es dann nach Hause fahren. Um morgen den letzten Festivaltag auf dem diesjährigen Hoflärm zu erleben.

3. Tag, Samstag 13.08.2022

Für meine Berliner Freunde Jan und Sabine Olberg und André Klein, die mir gestern gratuliert haben, und sich Schwarzwälder Kirsch gewünscht haben, habe ich diese natürlich mitgebracht und sie zur Kühlung am Catering Stand abgegeben, damit ich sie ihnen nachher geben kann.

Rechtzeitig angekommen sehen wir uns Out Demons Out aus Köln an, die einen Vintage angehauchten Heavy Rock mit einem bluesigen Touch präsentieren. So zum Auftakt am Mittag gar nicht mal so schlecht, um die verkaterten Dämonen von gestern auszutreiben. Die haben sie dann auch bei Mike vertrieben, der sich gestern so richtig einen gegeben hat, heute aber wieder fit ist.

Weiter geht es mit Gallons Of Mud, ebenfalls aus Köln. Ja, die Kölner Stoner/Rock Szene ist hier sehr gut vertreten. Die dreiköpfige Stoner/Sludge Band kann hier gut einheizen. Bei der Auswahl der Fotos fällt mir erst auf, dass es der gleiche Gitarrist wie bei den zuvor auf der Bühne gewesenen Out Demons Out ist. Oh, das waren dann doch wohl auch für mich gestern ein paar Demons zu viel, das hätte mir ansonsten direkt auffallen müssen 😀

Was danach kommt, ist einfach der Hammer, denn Wucan um Frontfrau Francine präsentieren sich hier wie ein Vulkan. Ihr neues Album Heretic Tongues habe ich im Mai besprechen dürfen. Wucan sprechen tatsächlich mit verschiedenen Zungen, denn sie spielen eine Mixtur aus Retro Rock, Kraut Rock, Psychedelic Rock und Hard Rock und auch Heavy Metal. Im Mittelpunkt steht Frontfrau Francine, die neben Querflöte auch noch Gitarre spielt und den Hof hier in Marienthal total abräumt. Auf der Setliste steht heute unter anderem Zwischen Liebe Und Zorn, welches ein Cover des gleichnamigen Songs der Ostrocker Renft ist. Angekündigt als Referenz für einen kürzlich verstorbenen Kollegen, den die Band hier auf dem Hoflärm gerne wiedergesehen hätte. Wahnsinniger und mitreißender Gig der Band aus Dresden heute.

Wucan wurden eben natürlich von Kati und Carsten angekündigt. Die beiden stehen jetzt im Anschluss mit ihrer Band Galactic Superlords selbst auf der Bühne. Die beiden sagen sich natürlich nicht selbst an. Das macht heute jemand ganz Besonderes: Volker Fröhner, unser Freund vom Freak Valley Festival. Und wie macht er das? Natürlich so: „Liebe Freunde…“, und alle jubeln.

Das 2014 gegründete Quintett frönt ausgiebig dem Seventies Rock und dem Eighties Metal. Da wird bei dem Fünfer auf der Bühne schwer herumgewirbelt. Die Band nimmt die Energie von Wucan eben noch mit. Wer die Galactic Superlords schon mal gesehen hat, weiß allerdings, dass sie sowieso genügend Energie besitzen. Ganz an vorderster Stelle steht Energiebündel Katharina Heldt, bei der man aufpassen muss, dass sie nicht mit einer Untertasse in den Orbit abhebt. Die Galactic Superlords waren schon beim ersten Hoflärm 2019 dabei und zeigen, dass sie es jederzeit wieder können!

Zwischendurch immer mal wieder mit Freunden und Bekannten quatschen, wie es denen gefällt. Überall nur Glänzen in den Augen. Hanno und sein Freund Arne, die wir beide vom Desertfest Berlin kennen und animiert haben, hierherzukommen, sagen, dass das hier wohl ihr Festival für die nächsten Jahre werde. Einmalig sei hier die Location und Atmosphäre.

Jetzt sollten eigentlich Stöner dran sein. Durch den Ausfall von Monolord und dem Ersatz von Dozer gibt es allerdings eine kleine Änderung in der Running Order. Es spielen gleich Dozer, denn man will den beiden Musikern von Dozer, die auch bei Greenleaf mitspielen, nicht zwei Gigs hintereinander zumuten. So sind also jetzt Dozer anstatt Stöner dran. Und Dozer räumen hier wie eine Walze mal kurz alles ab. Die bereits 1995 in Börlange um Gitarrist Tommi Holappa gegründete Band ist ein mächtiger Global Player mit ihrer Art von Stoner Rock / Stoner Metal. 2009 gab es einen Split, wobei dann 2012 die drei Originalmitglieder Tommi Holappa, Fredrik Nordin und Johan Rockner weitermachen und Dozer in dieser Besetzung auch heute noch Bestand hat. Seit einiger Zeit auch dabei ist am Schlagzeug Sebastian Olsson, der zusammen mit Tommi Holappa auch die Hälfte von Greenleaf bildet. Also, die beiden Musiker sehen wir nachher wieder. Das geht hier echt ab. Tommi Holappa kann genauso gut Grimassen schneiden wie Gitarre spielen. Auch Dozer merkt man die Spielfreude hier heute Abend an. Leider haben Dozer überhaupt kein Merch dabei. Schade, die hätten heute eine Menge verkauft.

Es folgt mit Stöner erneut eine Stoner Legende, deren Tourmanager Mario Lalli (Yawning Man) selbst eine Legende ist und ohne den die ganze Stonerszene wohl keinen Bestand hätte, so jedenfalls Josh Homme von den Queens Of The Stone Age / ex-Kyuss. Seine Kumpels Brant Bjork und Nick Oliveri (beide ex-Kyuss) haben neben einigen Soloprojekten seit einiger Zeit die Band Stöner mit Schlagzeuger Ryan Gut am Start. Die Band hat genauso wie die gestrigen Nebula ein Live In The Mojave Desert Album aufgenommen. Ich selbst habe die Band bereits auf dem Desertfest in Berlin dieses Jahr gesehen. Brant und Nick natürlich schon einige Male. Bei Stöner geht es dann hier mal wieder cool und trotzdem heavy ab. Ich sage es mal mit einem Albumtitel der Band: Stöner Rules. Ganz besonders, als sie einen alten Kyuss Song spielen!!! Mario Lalli sagt mir, dass Stöner Stoner ausgesprochen werden. Das Ö sei nur ein Gag wie bei Motörhead.

Bereits 1999 als Sideproject von Dozer Gitarrist Tommi Holappa entstanden, feiert die Band Greenleaf bereits über zwanzigjähriges Bestehen. Einige Besetzungswechsel konnten der Band nichts anhaben. Greenleaf als die schwedischen Clutch zu bezeichnen, würde der Band nicht ganz gerecht werden, trotzdem von der Performance her gibt es, aus meiner Sicht, doch einige Ähnlichkeiten. Ähnlich wie Nick Falon bei Clutch, gibt bei Greenleaf Sänger Arvid Jonsson den Ton an. Und was der für Töne draufhat – mit bluesigen Einschlag. High Energy Rock wird uns um die Ohren geschmettert. Am Bass des Schwedenquartetts ist übrigens mit Hans Fröhlich ein Berliner. Den habe ich mal gefragt, wie das denn geht. Hans Fröhlich meinte nur, das geht! Mit den beiden Musikern habe ich mich gestern spät am Abend noch lange unterhalten. Heute wurde mir zugetragen, dass Arvid Jonsson noch bis in den frühen Morgen in der Bar nebenan im Kloster durchgehalten hat. Also auch das geht. Arvid Jonsson reißt hier alles nieder, er ist echt eine Rampensau. Greenleaf werden für ihren sensationellen Auftritt gefeiert. Nicht zu vergessen, dass zwei der Musiker ja von eben noch den großartigen Dozer Auftritt in den Knochen haben!

Kaum vorstellbar, dass jetzt bereits gleich mit Jesus Chrüsler Supercar das diesjährige Hoflärm vorbei ist. Das ist jetzt zum Abschluss noch einmal rotziger Death and Roll, oder Schweinerock? Ach, egal, was es ist. Das Quartett aus Schweden geht hier zum Schluss noch einen Pakt mit Lücifer ein und lässt die Hölle über das Hoflärm einbrechen. Dies sowohl musikalisch als auch lichttechnisch. Lücifer ist selbstverständlich nur ein Albumtitel der Band, trotzdem ist ihr Gig höllisch heiß.

Wir verlassen kurz vor Schluss bereits das Festival, da wir noch eine Stunde Fahrt vor uns haben. Wir verabschieden uns noch von einigen lieben Freunden und Bekannten. Das gelingt in der Dunkelheit allerdings nicht bei jedem. Auch Mike und Marco finden wir nicht mehr so ohne Weiteres. Sie sind allerdings mittlerweile gut in Dublin bzw. Berlin angekommen und sind immer noch geflasht vom Hoflärm.

Fazit: Drei unbeschreibliche Festivaltage auf dem Hoflärm in Marienthal im Westerwald. Nicht nur der Hof, sondern auch das Kloster nebenan hat in den Westwoods of Germany (Mike) gebebt. Alle, die dabei waren, hatten nur glänzende Augen und werden wohl auch nächstes Jahr wiederkommen. Mittlerweile gibt es nicht nur internationale Bands, sondern auch internationale Gäste zu bestaunen. Meinem Freund Mike hat es so gut gefallen, dass er mir sagte: „That was a great tip from you. It’s great that you drew my attention to it. The greatest festival I’ve had so far. I will be back next year as well.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, außen herzlichen Dank an Caspar und Reiner für die Einladung und dem Team für die tolle Organisation und Bewirtung. Nicht nur Mike, sondern auch wir von Time For Metal werden wiederkommen!