Deathfeast Open Air 2022: die 3 Festivaltage vom 25.08. bis 27.08.2022 werden auch in einem weltweiten Livestream zu sehen sein

Vom 25.08. bis 27.08.2022 wird in Andernach das Deathfeast Open Air 2022 – The Most Brutal Festival In Europe stattfinden!

Für alle, die am Festival nicht persönlich vor Ort teilnehmen können, dies jedoch einmal gerne erleben möchten, bietet der Veranstalter in diesem Jahr einen weltweiten Livestream an. Für nur 19,99 Euro könnt ihr an allen drei Tagen beim Most Brutal Festival In Europe am heimischen Bildschirm dabei sein!

Zur Übersicht zeigen wir euch nochmals die Running Order:

Für alle, die persönlich teilnehmen möchten:

Sowohl Festivaltickets (3-Tages-Tickets) als auch Tagestickets sind noch verfügbar! Die Tageskarten werden NICHT im Vorverkauf, sondern nur an der Abendkasse erhältlich sein.

Hier die Preise für Tageskarten:

Donnerstag: 35 Euro

Freitag: 35 Euro

Samstag: 40 Euro

