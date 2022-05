Death Feast Open Air 2019 vom 25.08. bis 27.08.2022 in Andernach (Vorbericht)

Eventname: Death Feast Open Air 2022

Bands: Suffocation, Rings Of Saturn, Benighted, Ingested, Decrepit Birth, Visceral Disgorge, Analepsy, Organectomy, Vomit The Soul, Stillbirth, Epicardiectomy, Gutslit, Cumbeast, Tortharry, Bloodtruth, Bound To Prevail, Monasteries, Hurakan, Phyrmerial, Aceldama, Holocausto Cannibal, Necrosy, Cote d Aver, Basement Torture Killings, Human Prey

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 25.08.2022 – 27.08.2022

Kosten: 3-Tages-Ticket: 75 € (zzgl. Gebühr) VK, Campingticket extra

Genre: Brutal Death Metal, Grindcore, Goregrind, Old School Death Metal, Technical Death Metal, Slam Death Metal

Besucher: ca. 2000

Veranstalter: Mike Heinemann bcp-agency

Link: https://www.facebook.com/deathfeast666

Das Death Feast Open Air – The Most Brutal Festival in Europe – kehrt 2022 zurück und findet vom 25.08. bis zum 27.08.2022 statt. Wie viele andere Festivals musste auch dieses geniale Festival, welches die Fans aus sehr vielen Ländern anzieht, in den letzten beiden Jahren coronabedingt ausfallen. 2021 gab es die schnell ausverkaufte zweitägige Quarantine Edition mit stark limitierter zugelassener Besucherzahl. In diesem Jahr wird es wieder die „normale“ Ausgabe als dreitägiges Festival geben.

Austragungsort des Death Feast Open Air 2022, eines der brutalsten Metal Festivals in Europa, ist das Außengelände des JUZ in Andernach. Es vereint in drei Tagen Death Metal, Grindcore, Goregrind, Slam Death Metal und Old School Death Metal.

Nicht nur die absoluten Top-Headliner wie Suffocation, Rings Of Saturn, Benighted oder Ingested haben es in sich. Weitere, in der Szene absolute Hammer Bands, werden die drei Tage zu einem absoluten Erlebnis machen. Bands wie Gutslit oder Bound To Prevail konnten an gleicher Stelle in den Vorjahren bereits mächtig beeindrucken! Und natürlich werden unsere Lieblinge, die Surfgrinder Stillbirth, wieder zum Tänzchen aufspielen.

Das Death Feast Open Air ist Anziehungspunkt für Fans dieses Genres aus ganz Europa. In den letzten Jahren sind viele Freundschaften geschlossen worden und die Fans feiern ausgelassen zusammen mit den Musikern dieses einzigartige Festival. Freunde der extremen Gangarten werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Lärm und eine Menge Spaß sind angesagt.

Time For Metal war in den letzten Jahren dabei und wird sich dieses coole Event der Extraklasse auch 2022 nicht entgehen lassen. Wer mag, kann sich hier ein paar Eindrücke vom Death Feast Open Air 2019 oder hier von der Quarantine Edition 2021 holen.

Wer noch keine Tickets hat, sollte sich beeilen, hier kommt ihr direkt zu den Tickets.

Hier kommt ihr direkt zur Homepage des Festivals.

Hier kommt ihr direkt zur Facebook-Seite des Festivals.