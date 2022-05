Def Leppard: veröffentlichen neue Single „Fire It Up“

“Das funkelnde zwölfte Studioalbum zeigt die Truppe aus Sheffield kraftvoll wie eh und je […] zweifellos das beste Album, das dieses Line-Up je gemacht hat.“

– Vorab-Besprechung von Diamond Star Halos im Classic Rock Magazin

Bereit, das Jahr 2022 mit einem Kracher zu starten, haben die Rock-and-Roll-Hall-of-Fame®-Mitglieder, Rock-Ikonen und Musiklegenden Def Leppard ihre Rückkehr mit ihrem zwölften Langspieler, Diamond Star Halos, angekündigt, der am 27. Mai 2022 erscheint.



Die erste Single-Veröffentlichung aus dem Album, Kick, ist im März 2022 erschienen und wurde allerorts sowohl von der Kritik als auch kommerziell als Erfolg gefeiert. Die Single platzierte sich sofort auf der A-Abspielliste von BBC Radio 2 und das begleitende offizielle Video konnte bereits eine Million Aufrufe verzeichnen. Der Single-Nachfolger, Take What You Want, ein klassischer Def-Leppard-Track, der das Zeug dazu hat, live zu einem gesetzten Setlist–Kandidaten zu werden, schaffte es ebenso auf die BBC-Radio-2-Playlist.



Nun koppelt die Band ihre dritte Single, Fire It Up, aus. Ein Song, der einfach klassisch nach Def Leppard klingt und als Markenzeichen jene ansteckend eingängigen, mehrstimmigen Gesangsharmonien aufweist, für die Def Leppard berühmt sind. Die Single ist hier erhältlich.



Am Donnerstag, dem 26. Mai, wird die Band ihr neues Musikvideo zu Fire It Up vorstellen. Gefolgt von einer YouTube-Premiere-exklusiven anschließenden Party, auf der die Diskussion um ihr neues Album Diamond Star Halos eröffnet. Diamond Star Halos ist die erste Album-Arbeit der Band seit dem Chart-anführenden und nach der Band benannten Werk, Def Leppard, aus dem Jahre 2015. Es ist in vielfachen Formatversionen vorbestellbar, darunter eine Deluxe Edition, eine Doppel-Vinyl-LP und wird in diversen Digital-Formaten und mehr erhältlich sein.

Die vollständige Tracklist findet sich hier:

1. Take What You Want

2. Kick

3. Fire It Up

4. This Guitar [feat. Alison Krauss]

5. SOS Emergency

6. Liquid Dust

7. U Rok Mi

8. Goodbye For Good This Time

9. All We Need

10. Open Your Eyes

11. Gimme A Kiss

12. Angels (Can’t Help You Now)

13. Lifeless [feat. Alison Krauss]

14. Unbreakable

15. From Here To Eternity

Das Artwork zu Diamond Star Halos ist nicht minder selbst ein Kunstwerk. Das Design reiht sich nahtlos in die Ahnengalerie sofort wiedererkennbarer Def-Leppard-Album-Artworks aus der Vergangenheit ein. Mit Bildern des weltbekannten und global geschätzten Fotografen und Regisseurs Anton Corbijn versehen sowie mit einem visuellen Konzept von Maryam Malakpour und den im UK beheimateten Munden Brothers ausgestattet, spiegelt das Design den Einfluss der Band aus ihrem heutigen Blickwinkel betrachtet wider.



In Folge der Albumveröffentlichung begeben sich Def Leppard als Co-Headliner mit Mötley Crüe auf ihre 36 Städte umfassende The Stadium Tour, deren Billing von den Ehrengästen Poison und Joan Jett komplettiert wird – Tourdates