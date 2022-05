Protzen Open Air vom 17.06. bis 19.06.2022 (Vorbericht)

Festivalname: Protzen Open Air 2022

Bands: Venom Inc., Benediction, Fleshcrawl, Raiging Speedhorn, Graceless, Skeletal Remains, Revel In Flesh, The Spirit, Obscenity, Chaos And Confusion, Dekadent, Brlabl, Trashbeat, Vae Victis, Cashley, Misery Index, Chapel Of Disease, Grand Supreme Blood Court

Ort: Protzen, Brandenburg

Datum: 17.06.-19.06.2022

Kosten: Festivalticket = 59,90 €

Genre: Death Metal, Black Metal, Heavy Metal, Folk Rock

Besucher: ~1000

Link: https://www.protzen-open-air.com/

Der familiäre Geheimtipp unter den Festivals aus dem Nordosten von Deutschland ist dieses Jahr wieder zurück. Wie viele andere Festivals musste das Protzen Open Air entweder absagen oder auf abgespeckte Veranstaltungsvarianten zurückgreifen.

Es kann also dieses Jahr wieder richtig doll werden!

Dabei ist das Protzen Open Air ein überschaubares Festival mit etwa 1000 Besuchern, das mit einem ziemlich fetten Line-Up aufwartet. Vor allem Death Metal Herzen werden hier höherschlagen. Aber keine Sorge, es gibt zwischendurch auch etwas Zeit zum Aufatmen, um sich eine Hopfenkaltschale oder eine der famosen Pizzen zu gönnen (es sei die Speziale, einmal mit ALLES, empfohlen!).

Alles an dem Protzen ist liebevoll gemacht und man fühlt sich ein bisschen so, wie nach Hause zu Muddern zu kommen … Nur mit guter Mucke!

Dabei ist der Flugzeughangar Dreh und Angelpunkt der ganzen Veranstaltung: Hier befindet sich die Bühne und der Sound ist trotz einer eigentlich dröhnenden Halle extrem gut! Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, auf jeden Fall ein großes Lob an die Soundtechniker.

Ein Vorteil des Hangars ist natürlich, dass bei Regen ein guter Unterstand vorhanden ist. Andere Festivals haben da ein bisschen das Nachsehen. Allerdings ist somit auch der Platz (vor allem bei den Headlinern) im Hangar etwas limitiert und bei heißen Tagen staut sich hier auch gerne mal die Hitze.

Lohnt es sich trotzdem, hier hinzufahren? Definitiv!

Die komplette Atmosphäre ist einladend und sollte unbedingt mal erlebt werden. Allerdings ist es nicht ganz einfach, an Tickets zu kommen: Entweder ihr habt das Glück und könnt euch noch in Berlin über Brutz und Brakel ein Ticket sichern, oder ihr habt noch eins von 2020 übrig. Alternativ würde ich euch empfehlen, einfach mal über das Kontaktformular mit den Veranstaltern Kontakt aufzunehmen.

Das Protzen liegt in der Nähe von Neuruppin (nordwestlich von Berlin) und ist gut zu erreichen. Die Beschilderung ist auf jeden Fall extrem gut und man verfährt sich bei der Anreise nicht.

Eure Karre könnt ihr direkt auf dem Zeltplatz parken. Es gibt, im Gegensatz zu anderen Festivals, keine Müllgebühr. Es wird sich hier auf die Besucher verlassen, die ihren Zeltplatz sauber halten. Mülltüten und Aschenbecher sollten also mit ins Festivalgepäck, sonst kann sich das schnell ändern.

Was definitiv nichts im Festivalgepäck zu suchen hat, sind Glasflaschen. Die bleiben als bitte zu Hause.

Den Samstag kann man in der nahe gelegenen Sporthalle für 1,50 € duschen.

Wer Bock auf ein kleines Festival mit kurzen Wegen und fetten Bands hat, ist hier bestens aufgehoben!