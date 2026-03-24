Selfish Things: kanadische Alternative-Rock-Band präsentiert „Sunlight“

Sieben Jahre nach ihrem Debütalbum melden sich Selfish Things mit Sunlight via FLG Records zurück. Frontmann Alex Biro, der seit vier Jahren trocken ist und als Suchtberater und Coach in der Musikbranche arbeitet, hat die meiste Zeit abseits der Band damit verbracht, alte Gewohnheiten abzulegen und an einem neuen Leben zu arbeiten.

„Ich glaube nicht daran, in meiner Genesung unehrlich zu sein„, so Biro. „Sunlight entstand an einem Wochenende sechs Monate nach Beginn meiner Nüchternheit, als mir klar wurde, dass nüchtern zu sein nicht bedeutet, glücklich, friedlich oder ruhig zu sein. Im Krankenhaus erzählen sie dir nicht, dass es im ersten Jahr typischerweise schlimmer wird, bevor es besser wird. Du bist darauf angewiesen, Bilanz zu ziehen, wie weit du von dem gefallen bist, wer du sein solltest, und wie sehr du diejenigen enttäuscht hast, die du liebst – und damit auch deine Freunde, Bandkollegen und Fans -, während du dich selbst zerstört hast.“

Biro ergänzt: „Sunlight ist für mich ein Versuch, über das Loch zu triumphieren, das ich in meinem eigenen Geist geschaffen habe. Eine Meditation darüber, was es bedeutet, schmerzhaft menschlich vor der Welt zu sein. Fehlbar zu sein, Fehler zu machen und das dreckige Wasser aus einem Brunnen zu trinken, den du selbst vergiftet hast.“

Selfish Things veröffentlichten ihre Debüt-EP Vertical Love (A Wolf At Your Door Records) im Jar 2018. Das Debüt-Album Logos (Pure Noise Records) folgte 2019. Nach ersten Charterfolgen zwang die COVID-19-Pandemie die Band in eine ungewollte Pause. Viel Zeit für Biro und Bandkollege Michael Ticar, um neue Songs zu schreiben. Laut Biro fühlt sich die Rückkehr der Band weniger wie ein Comeback an, sondern mehr wie eine Abrechnung. Eine Chance, offen über Sucht und psychische Gesundheit zu sprechen.